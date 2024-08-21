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Оренбургская область

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Август
Пушистые стражи закона. Щенки из омского УФСИН будут служить в Оренбургской области
21 августа, 13:38
Июль
Опустились на 9 место. С начала года Омскую область покинуло почти 1,5 тысячи человек
8 июля, 08:36
Апрель
Омская область покинула пятерку регионов-лидеров по убыли населения
По итогам за январь и февраль 2024 года, в Омской области уменьшилась убыль населения.
28 апреля, 04:52
Омский водоканал отправил в затопленный Орск автолабораторию для анализа воды
Подобная машина незаменима в обеспечении безопасности людей в затопленном городе.
7 апреля, 11:08
Март
Без «Черных дельфинов»: новый глава омского УФСИН не будет переименовывать колонии
Сергей Балдин сообщил, что сохранит действующий управленческий состав в ведомстве.
14 марта, 13:19
Октябрь 2023
Тройное убийство, продажа ребенка, старт отопительного сезона в Омске
1 октября 2023, 09:37
Сентябрь 2023
В России еще один самолет совершил вынужденную посадку в поле
28 сентября 2023, 04:15

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