Пушистые стражи закона. Щенки из омского УФСИН будут служить в Оренбургской области

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Как рассказали в пресс-центре ведомства, в Оренбургскую область отправились лучшие щенки питомника — даже будучи совсем молодыми, они уже проявляют выдающиеся физические и служебные качества. Далее их ожидает несколько этапов дрессировки и обучения под патронажем опытных инструкторов-кинологов.
Как отметил представитель пресс-службы, у омских щенков есть все шансы со временем занять особенное место в служебной кинологии, но перед этим им придется пройти долгий процесс воспитания и подготовки — и только потом они начнут работу в подведомственных учреждениях УФСИН по Оренбургской области.
Напомним, ранее Город55 сообщал о смене начальства в омской исправительной колонии №7: полковник Сергей Ремнев, до этого временно исполнявший обязанности руководителя пенитенциарного учреждения, официально занял пост начальника колонии.