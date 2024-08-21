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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Будущие служебные собаки со своими наставниками

Пушистые стражи закона. Щенки из омского УФСИН будут служить в Оренбургской области

21 августа 2024, 13:38
Фото: Пресс-служба УФСИН по Омской области
Будущие служебные собаки со своими наставниками

Щенки из омского УФСИН будут служить в Оренбургской области

Племенной питомник при омской ИК-8 отправил в отделы охраны учреждений оренбургского УФСИН 10 щенков немецкой овчарки.

Как рассказали в пресс-центре ведомства, в Оренбургскую область отправились лучшие щенки питомника — даже будучи совсем молодыми, они уже проявляют выдающиеся физические и служебные качества. Далее их ожидает несколько этапов дрессировки и обучения под патронажем опытных инструкторов-кинологов.

Как отметил представитель пресс-службы, у омских щенков есть все шансы со временем занять особенное место в служебной кинологии, но перед этим им придется пройти долгий процесс воспитания и подготовки — и только потом они начнут работу в подведомственных учреждениях УФСИН по Оренбургской области.

Щенки и их наставники-кинологиЩенки и их наставники-кинологи
Щенки и их наставники-кинологи
Фото: Пресс-служба УФСИН по Омской области

Напомним, ранее Город55 сообщал о смене начальства в омской исправительной колонии №7: полковник Сергей Ремнев, до этого временно исполнявший обязанности руководителя пенитенциарного учреждения, официально занял пост начальника колонии.

Больше не врио. В омской исправительной колонии №7 назначили начальника
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Колония#УФСИН#Обучение#Новости#Щенки#Воспитание#Кинологи#Оренбургская область#Немецкая овчарка#Племенной питомник
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