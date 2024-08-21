Пушистые стражи закона. Щенки из омского УФСИН будут служить в Оренбургской области

Как отметил представитель пресс-службы, у омских щенков есть все шансы со временем занять особенное место в служебной кинологии, но перед этим им придется пройти долгий процесс воспитания и подготовки — и только потом они начнут работу в подведомственных учреждениях УФСИН по Оренбургской области.