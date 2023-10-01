Тройное убийство, продажа ребенка, старт отопительного сезона в Омске

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Неделя началась с шокирующей новости: отец убил двоих сыновей и брата супруги. Происшествие — в поселке Любино Омского района. 36-летний местный житель выстрелил в 27-летнего мужчину, в трехлетнего и пятилетнего мальчиков, а потом застрелился сам. Спастись удалось шестилетнему ребенку и 30-летней материл с годовалой дочкой. Позже появились фото с места.
Городу55 стали известны подробности о личности мужчины. Полгода он жил отдельно от семьи, жена планировала развод. При этом супруг почти не пил, увлекался охотой. В день трагедии сидел с детьми, омичка с братом вернулись вечером.
Ход расследования уголовного дела взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Выяснилось: ранее отец уже угрожал старшему сыну. После очередной ссоры с женой вывез мальчика в лес. Когда эти детали вскрылись, следователи завели еще одно уголовное дело. На этот раз на правоохранителей. Их обвиняют в халатности. Ранее мужчина состоял на профилактическом учете.
На неделе в регионе произошло немало жутких ситуаций. Рассказываем о самых шокирующих.
Падения из окон:
ДТП:
Расправы:
Необычное:
25 сентября журналисты обратили внимание на подозрительное объявление в интернете. Женщина продавала… собственного ребенка. Ситуацией тут же заинтересовался федеральный следственный комитет.
Представляем традиционный криминальный дайджест:
Начало недели ознаменовали шокирующие новости. В Одесском районе местная жительница услышала детский плач, обнаружила в канаве малыша. Правоохранители тут же начали разыскивать мать новорожденного. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Нам стало известны некоторые подробности инцидента. Спустя сутки в минздраве сообщили: младенец находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.
В субботу, 30 сентября, «легковушка» столкнулась пассажирским микроавтобусом. Маршрутка опрокинулась на бок. В салоне — 12 человек. Всего пострадали девять. Глава федерального следственного комитета Александр Бастрыкин поручил местному отделению провести проверку. В воскресенье омичи доложили о ходе работы.
Сотни жителей Любинского района подписали петицию об отставке главного врача центральной районной больницы. Претензий накопилось немало: нехватка транспорта, отсутствие техобслуживания, неисправность медоборудования, старое здание без ремонта, кадровый дефицит.
После массовых жалоб с проверкой в медучреждение наведался региональный минздрав. Недовольны состоянием больницы оказались и сотрудники. В ведомстве по итогу представили результаты работы Любинской ЦРБ за последние несколько лет.
Неделю назад жители Омской области стали жаловаться на холода, мол, начали мерзнуть, а отопления еще нет. 25 сентября мэр Сергей Шелест поручил запустить системы. На следующий день батарее стали горячее в детских садах, школах и больницах. К среде список пополнили объекты культуры и спортивные организации.
Что касается жилых домов, 29 сентября к отоплению подключили свыше 4,5 тысяч домов — 82,1% от всего жилья. Однако сухим цифрам противостоят реальные обращения горожан. У некоторых не то, что отопления, даже горячей воды не было.
Происшествие уже минуло, а новости о нем нет. На неделе стала известна предварительная причина экстренной посадки лайнера в поле. Согласно отчету Росавиации, все дело в ошибке пилотов. Они не заметили, что летят с выпущенными шасси.
Тем временем перевозчик «Уральские авиалинии» выплатил компенсацию почти всем пассажирам рейса. Напомним, каждый получает по 100 тысяч рублей. Обработано 154 заявки.
Самолет, кстати, все еще стоит в поле Новосибирской области. На выходных глава Убинского района рассказал еще об одном способе перемещения лайнера. Мы пишем про это здесь.
Тем временем, в России самолет совершил вынужденную посадку в поле. Нет, мы не дублируем новости. Очередной инцидент — в Оренбургской области 28 сентября. Подробности происшествия ищите тут.
Но и над Омском продолжают кружить лайнеры. В четверг один такой заставил поволноваться горожан. Борт летал кругами. Город55 выяснил, в чем дело: