Тройное убийство, продажа ребенка, старт отопительного сезона в Омске

Ход расследования уголовного дела взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Выяснилось: ранее отец уже угрожал старшему сыну. После очередной ссоры с женой вывез мальчика в лес. Когда эти детали вскрылись, следователи завели еще одно уголовное дело. На этот раз на правоохранителей. Их обвиняют в халатности. Ранее мужчина состоял на профилактическом учете.