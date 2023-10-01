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Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:40

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итоги недели

Тройное убийство, продажа ребенка, старт отопительного сезона в Омске

1 октября 2023, 09:37
Фото: 1MI
итоги недели
Самые значимые события недели.

Тройное убийство в Омском районе

Неделя началась с шокирующей новости: отец убил двоих сыновей и брата супруги. Происшествие — в поселке Любино Омского района. 36-летний местный житель выстрелил в 27-летнего мужчину, в трехлетнего и пятилетнего мальчиков, а потом застрелился сам. Спастись удалось шестилетнему ребенку и 30-летней материл с годовалой дочкой. Позже появились фото с места.

Городу55 стали известны подробности о личности мужчины. Полгода он жил отдельно от семьи, жена планировала развод. При этом супруг почти не пил, увлекался охотой. В день трагедии сидел с детьми, омичка с братом вернулись вечером.

Ход расследования уголовного дела взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Выяснилось: ранее отец уже угрожал старшему сыну. После очередной ссоры с женой вывез мальчика в лес. Когда эти детали вскрылись, следователи завели еще одно уголовное дело. На этот раз на правоохранителей. Их обвиняют в халатности. Ранее мужчина состоял на профилактическом учете.

Происшествия в Омской области

На неделе в регионе произошло немало жутких ситуаций. Рассказываем о самых шокирующих.

Падения из окон:

  • в понедельник 77-летняя пенсионерка выпала из окна своей квартиры;
  • в среду молодой омич выпал из окна четвертого этажа и выжил;
  • в этот же день 12-летняя девочка выпала из 16-этажного дома, у нас есть подробности инцидента.

ДТП:

  • во вторник поезд насмерть сбил молодого мужчину в Ленинском округе;
  • тогда же омич на самокате столкнулся с автомобилем и получил тяжелые травмы;
  • в этот день фура задавила пенсионера на мотоблоке;
  • в четверг пятеро молодых омичей врезались в бензовоз, погибла одна девушка — здесь детали трагической истории;
  • в пятницу на омской трассе водитель сбил велосипедиста и влетел в экскаватор.

Расправы:

  • в среду в собственной квартире нашли работника трамвайного депо с перерезанным горлом;
  • тогда же мужчина напился и до смерти забил пожилую мать;
  • в пятницу омич заступился за соседок и получил смертельные удары молотком и телевизором, у нас есть фото с места убийства;
  • в субботу женщина ударила мужа-инвалида топором по руке;
  • в воскресенье омичка поссорилась с мужем и ударила его в грудь ножом.

Необычное:

Продажа ребенка в Омске

25 сентября журналисты обратили внимание на подозрительное объявление в интернете. Женщина продавала… собственного ребенка. Ситуацией тут же заинтересовался федеральный следственный комитет.

У нас появились любопытные детали: мать ранее уже публиковала подобные объявления, полиция знакома с омичкой. Хотя она сама призналась, что шокирована, и о происходящем узнала из соцсетей. Мы приводим позицию женщины.

Суды в Омске

Представляем традиционный криминальный дайджест:

  • судью Арбитражного суда Омской области уволили за работу в пьяном виде;
  • под суд пойдет директор фирмы, по вине которого погиб рабочий;
  • омичке, убившей мужа на глазах у детей, потребовали 15 лет заключения;
  • суд накажет пьяного водителя иномарки за смертельное ДТП;
  • вынесен приговор мужчине, который зарезал приятеля и спрятал тело в мусорном баке;
  • суд признал незаконным отказ в единовременной выплате участнику СВО;
  • молодой парень хотел закончить наркодело приятеля, за что получил девять лет «строгача»;
  • в Омской области водитель такси надругался над 13-летней школьницей, его отправили в СИЗО;
  • мужчина зарезал приятеля и украл его деньги и ружье, за это получил 9,5 лет тюрьмы;
  • оглашен приговор убийце известного бизнесмена, здесь подробности;
  • бизнесменов осудят за кражу 99 млн рублей у обманутых дольщиков;
  • студентку из Омска задержали во Владивостоке за поджог военкомата.

Новорожденный ребенок в канаве

Начало недели ознаменовали шокирующие новости. В Одесском районе местная жительница услышала детский плач, обнаружила в канаве малыша. Правоохранители тут же начали разыскивать мать новорожденного. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Нам стало известны некоторые подробности инцидента. Спустя сутки в минздраве сообщили: младенец находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

Авария с опрокидыванием маршрутки

В субботу, 30 сентября, «легковушка» столкнулась пассажирским микроавтобусом. Маршрутка опрокинулась на бок. В салоне — 12 человек. Всего пострадали девять. Глава федерального следственного комитета Александр Бастрыкин поручил местному отделению провести проверку. В воскресенье омичи доложили о ходе работы.

Любинская ЦРБ

Сотни жителей Любинского района подписали петицию об отставке главного врача центральной районной больницы. Претензий накопилось немало: нехватка транспорта, отсутствие техобслуживания, неисправность медоборудования, старое здание без ремонта, кадровый дефицит.

После массовых жалоб с проверкой в медучреждение наведался региональный минздрав. Недовольны состоянием больницы оказались и сотрудники. В ведомстве по итогу представили результаты работы Любинской ЦРБ за последние несколько лет.

Старт отопительного сезона в Омске

Неделю назад жители Омской области стали жаловаться на холода, мол, начали мерзнуть, а отопления еще нет. 25 сентября мэр Сергей Шелест поручил запустить системы. На следующий день батарее стали горячее в детских садах, школах и больницах. К среде список пополнили объекты культуры и спортивные организации.

Что касается жилых домов, 29 сентября к отоплению подключили свыше 4,5 тысяч домов — 82,1% от всего жилья. Однако сухим цифрам противостоят реальные обращения горожан. У некоторых не то, что отопления, даже горячей воды не было.

Продолжение истории с самолетом Сочи-Омск

Происшествие уже минуло, а новости о нем нет. На неделе стала известна предварительная причина экстренной посадки лайнера в поле. Согласно отчету Росавиации, все дело в ошибке пилотов. Они не заметили, что летят с выпущенными шасси.

Тем временем перевозчик «Уральские авиалинии» выплатил компенсацию почти всем пассажирам рейса. Напомним, каждый получает по 100 тысяч рублей. Обработано 154 заявки.

Самолет, кстати, все еще стоит в поле Новосибирской области. На выходных глава Убинского района рассказал еще об одном способе перемещения лайнера. Мы пишем про это здесь.

Тем временем, в России самолет совершил вынужденную посадку в поле. Нет, мы не дублируем новости. Очередной инцидент — в Оренбургской области 28 сентября. Подробности происшествия ищите тут.

Но и над Омском продолжают кружить лайнеры. В четверг один такой заставил поволноваться горожан. Борт летал кругами. Город55 выяснил, в чем дело:

Над Омском снова был замечен кружащийся самолет. Объясняем, что это было
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