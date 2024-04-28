Омская область покинула пятерку регионов-лидеров по убыли населения

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
По данным Федеральной службы государственной статистики, Омская область покинула список регионов с самыми высокими миграционными «потерями», заняв только 8 место с показателем «-668».
Как отмечается в данных Росстата, как и раньше, больше всего людей по стране мигрируют именно в Москву и Подмосковье: в этих регионах зафиксирован самый высокий прирост населения (по оценкам ведомства, туда переехало около 19 тысяч человек).
Лидерами миграционной убыли стали Дагестан (оттуда уехало больше 2 тыс человек), Чечня, а также Владимирская и Оренбургская область.
Напомним, ранее Город55 сообщал о сокращении численности населения Омской области — по данным, опубликованным в марте, регион покинули 14 тысяч человек.