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Published Сегодня, 04:15

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Updated Сегодня, 04:18

иллюстрация

В России еще один самолет совершил вынужденную посадку в поле

28 сентября 2023, 04:15
Фото: Город55
иллюстрация
Обошлось без пострадавших.

Еще один самолет совершил экстренную посадку в поле. Инцидент зарегистрировали вчера днем, 27 сентября, в Оренбургской области. По факту случившегося следователи запустили проверку.

По предварительным данным, легкомоторный самолет Diamond DA-40 вынужденно приземлился на расстоянии одного километра с селом Завьяловка. Пилот принял соответствующее решение из-за неустойчивой работы двигателя. Вместе с ним на борту находился курсант летного училища.

Обошлось без пострадавших. Корпус самолета немного повредился. На месте выезжали следователи. Им предстоит выяснить обстоятельства и причины вынужденной посадки.

Напомним, что в России до сих пор обсуждается авиаинцидент с пассажирским самолетом «Уральских авиалиний». Его экстренно посадили в поле Новосибирской области, хотя изначально он летел в Омск. Пассажиры отправлялись из Сочи. Никто не пострадал.

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#Происшествия#Самолет#Россия#Следователи#Новости#Экстренная посадка#Алина Ясинская#Оренбургская область
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