В России еще один самолет совершил вынужденную посадку в поле

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Еще один самолет совершил экстренную посадку в поле. Инцидент зарегистрировали вчера днем, 27 сентября, в Оренбургской области. По факту случившегося следователи запустили проверку.
По предварительным данным, легкомоторный самолет Diamond DA-40 вынужденно приземлился на расстоянии одного километра с селом Завьяловка. Пилот принял соответствующее решение из-за неустойчивой работы двигателя. Вместе с ним на борту находился курсант летного училища.
Обошлось без пострадавших. Корпус самолета немного повредился. На месте выезжали следователи. Им предстоит выяснить обстоятельства и причины вынужденной посадки.
Напомним, что в России до сих пор обсуждается авиаинцидент с пассажирским самолетом «Уральских авиалиний». Его экстренно посадили в поле Новосибирской области, хотя изначально он летел в Омск. Пассажиры отправлялись из Сочи. Никто не пострадал.