В России еще один самолет совершил вынужденную посадку в поле

Напомним, что в России до сих пор обсуждается авиаинцидент с пассажирским самолетом «Уральских авиалиний». Его экстренно посадили в поле Новосибирской области, хотя изначально он летел в Омск. Пассажиры отправлялись из Сочи. Никто не пострадал.