Омский водоканал отправил в затопленный Орск автолабораторию для анализа воды

Posted Вчера, 11:08
Published Вчера, 11:08
Modified Вчера, 11:10
Updated Вчера, 11:10
Омский водоканал продолжает оказывать помощь в борьбе с паводком в Орске: вслед за людьми и десятком единиц тяжелой техники, в терпящий бедствие город направят автолабораторию контроля качества воды.
Подобная машина позволяет проводить забор и полноценный химический анализ проб воды в любых условиях, а значит — обеспечить безопасность питьевой воды для многих жителей Орска.
Напомним, ранее омский водоканал уже отправлял в Оренбургскую область насосное оборудование, трактор со специальным оснащением и ассенизаторскую бочку.