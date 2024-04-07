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Posted Вчера, 11:08

Published Вчера, 11:08

Modified Вчера, 11:10

Updated Вчера, 11:10

Подвижная лаборатория контроля качества воды

Омский водоканал отправил в затопленный Орск автолабораторию для анализа воды

7 апреля 2024, 11:08
Фото: Пресс-центр «Росводоканал-Омск»
Подвижная лаборатория контроля качества воды

Омский филиал «Росводоканала» направил в Орск автолабораторию для анализа воды

Подобная машина незаменима в обеспечении безопасности людей в затопленном городе.

Омский водоканал продолжает оказывать помощь в борьбе с паводком в Орске: вслед за людьми и десятком единиц тяжелой техники, в терпящий бедствие город направят автолабораторию контроля качества воды.

Подобная машина позволяет проводить забор и полноценный химический анализ проб воды в любых условиях, а значит — обеспечить безопасность питьевой воды для многих жителей Орска.

Напомним, ранее омский водоканал уже отправлял в Оренбургскую область насосное оборудование, трактор со специальным оснащением и ассенизаторскую бочку.

«Росводоканал Омск» направил технику на борьбу с паводком в Оренбургскую область
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#Общество#Паводок#Затопление#Оренбургская область#Илья Скобин#Омский водоканал#Автолаборатория#Контроль качества воды#Безопасность питьевой воды#Насосное оборудование#Орск
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