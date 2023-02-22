Военная тревога. В Омске появится система оповещения об угрозе военного конфликта

Основанием для проекта, в том числе, послужили законы «О гражданской обороне»,

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера», постановление городской администрации, касающееся информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах.