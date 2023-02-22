Военная тревога. В Омске появится система оповещения об угрозе военного конфликта

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
В Омске планируют ввести в эксплуатацию автоматизированную систему оповещения населения об угрозе военного конфликта и чрезвычайных происшествиях. Проект постановления за подписью мэра города Сергея Шелеста опубликован сегодня, 22 февраля.
Основанием для проекта, в том числе, послужили законы «О гражданской обороне»,
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», постановление городской администрации, касающееся информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах.
В документе говорится, что ответственность за поддержание системы в режиме постоянной готовности ляжет на департамент общественной безопасности.