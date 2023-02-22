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Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Военная тревога. В Омске появится система оповещения об угрозе военного конфликта

22 февраля 2023, 07:15
Фото: Город55

В Омске заработает автоматическая система оповещения об угрозе военного конфликта

Проект постановления подписал мэр города Сергей Шелест.

В Омске планируют ввести в эксплуатацию автоматизированную систему оповещения населения об угрозе военного конфликта и чрезвычайных происшествиях. Проект постановления за подписью мэра города Сергея Шелеста опубликован сегодня, 22 февраля.

Основанием для проекта, в том числе, послужили законы «О гражданской обороне»,
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», постановление городской администрации, касающееся информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах.

В документе говорится, что ответственность за поддержание системы в режиме постоянной готовности ляжет на департамент общественной безопасности.

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#Евгений Игишев#Мэр#Мэр Омска#Постановление#Сирена#Оповещение#Город#Омск#Сергей шелест#ЧП
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