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Posted 14 ноября, 13:17

Published 14 ноября, 13:17

Modified 14 ноября, 13:49

Updated 14 ноября, 13:49

В Омске утвердили план мероприятий по предотвращению ЧС на 2025 год

В Омске утвердили план мероприятий по предотвращению ЧС на 2025 год

14 ноября 2024, 13:17
Фото: 1MI.
Мэрия Омска утвердила план, который включает учения по эвакуации и проверку систем оповещения для защиты граждан в 2025 году.

Мэр города утвердил план ключевых мероприятий на 2025 год, касающихся гражданской обороны и мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Весной и осенью проведут тестирование работы электросирен. Их запланировали на 6 марта и 2 октября.

В весенний период омичей ждут тренировки в образовательных учреждениях. Например, в школе №42 на улице Дмитриева пройдет учение по эвакуации, а в школе №80 на улице 20 Партсъезда осуществлят раздачу противогазов.

Осенью планируются более масштабные учения, направленные на ликвидацию последствий аварий. В Называевске пройдет тренировка, посвященная устранению последствий коммунальных аварий. Также на омском нефтезаводе проведут учения, сосредоточенные на действиях в условиях крупномасштабных ЧС.

В сентябре в школе №31 на улице Романенко пройдет тренировка по эвакуации в случае пожара. В дополнение к этому, в рамках осенних учений будет отработан план действий в условиях отключения отопления.

Напомним, что с 1 января в России вступят в силу изменения в стандарты охранных услуг для образовательных учреждений. Новые правила требуют, чтобы охранники имели при себе наручники и дубинку, а также проходили дополнительную физическую подготовку.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Учения#Отопление#Аварии#Эвакуация#Новости#Гражданская оборона#Называевск#Оповещение#Чрезвычайные ситуации#Нефтезавод#Тестирование
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