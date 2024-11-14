В Омске утвердили план мероприятий по предотвращению ЧС на 2025 год

Posted 14 ноября, 13:17
Published 14 ноября, 13:17
Modified 14 ноября, 13:49
Updated 14 ноября, 13:49
Мэр города утвердил план ключевых мероприятий на 2025 год, касающихся гражданской обороны и мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Весной и осенью проведут тестирование работы электросирен. Их запланировали на 6 марта и 2 октября.
В весенний период омичей ждут тренировки в образовательных учреждениях. Например, в школе №42 на улице Дмитриева пройдет учение по эвакуации, а в школе №80 на улице 20 Партсъезда осуществлят раздачу противогазов.
Осенью планируются более масштабные учения, направленные на ликвидацию последствий аварий. В Называевске пройдет тренировка, посвященная устранению последствий коммунальных аварий. Также на омском нефтезаводе проведут учения, сосредоточенные на действиях в условиях крупномасштабных ЧС.
В сентябре в школе №31 на улице Романенко пройдет тренировка по эвакуации в случае пожара. В дополнение к этому, в рамках осенних учений будет отработан план действий в условиях отключения отопления.
Напомним, что с 1 января в России вступят в силу изменения в стандарты охранных услуг для образовательных учреждений. Новые правила требуют, чтобы охранники имели при себе наручники и дубинку, а также проходили дополнительную физическую подготовку.