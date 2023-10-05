Стало известно, почему учебную сирену было слышно не во всем Омске

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Published Сегодня, 02:40
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Накануне, 4 октября, в Омске протестировали систему оповещения. Сирену включили в 10:35. Трансляция с сообщением о проверке велась также по телевидению и радио.
В министерстве региональной безопасности рассказали, что все системы сработали в штатном режиме. Однако в социальных омичи сообщили, что сирену было слышно не во всех частях города.
«В настоящее момент идет сбор и обобщение технических данных в целях дальнейшего совершенствования системы», — рассказали в министерстве.
Также 3 октября в регионе прошли учения по гражданской обороне. Тренировка в том числе включала в себя эвакуацию людей из города в область.