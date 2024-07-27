Проблемы памятников, реконструкция сирен и несчастный случай с ребенком. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Новость № 1. Что происходит в Омске с памятниками архитектуры
На минувшей неделе в Омске обрушилась стена памятника архитектуры — Волочаевского пивзавода. Кирпичная кладка посыпалась рядом с остановкой общественного транспорта. К счастью, никто не пострадал.
Корреспондент Города55 Евгений Игишев выяснил, как в Омске обстоят дела с памятниками архитектуры, кто за ними следит (и следит ли) и что будет, если передать их бизнесу. Подробности — в материале:
Новость № 2. В Омской области собираются реконструировать систему оповещения населения
Соответствующий документ опубликовали на сайте регионального правительства. Работы собираются провести до 2028 года. Источником финансирования указан областной бюджет. Контролировать реконструкцию будет министерство региональной безопасности Омской области.
Отметим, что весной во время испытания сирены, ее услышали не во всех частях города. Омичи сообщали об этом в социальных сетях.
Новость № 3. В Кормиловском районе 2-летняя девочка выпала из окна второго этажа
Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Несчастный случай произошел в пятницу вечером, 26 июля. Ребенка отвезли в больницу, девочка сейчас находится под присмотром врачей. Полицейские запустили проверку, что выяснить все детали произошедшего.