Три дня с «террористами»: в Омской области проверят безопасность жителей

Учения включают как теоретическую часть с использованием карт и схем, так и практические задачи — подготовку силовых и спасательных подразделений к оперативной работе. Основная цель мероприятия — повышение уровня подготовки руководителей и оперативных групп к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.