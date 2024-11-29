Три дня с «террористами»: в Омской области проверят безопасность жителей

Posted 29 ноября, 08:25
Published 29 ноября, 08:25
Modified 29 ноября, 08:27
Updated 29 ноября, 08:27
Мероприятие организует Оперативный штаб региона для отработки действий в случае угрозы или совершения теракта. Об этом сообщает официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак
Учения включают как теоретическую часть с использованием карт и схем, так и практические задачи — подготовку силовых и спасательных подразделений к оперативной работе. Основная цель мероприятия — повышение уровня подготовки руководителей и оперативных групп к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
В учениях будут задействованы сотрудники областных подразделений МЧС, Росгвардии, ФСО, транспортной полиции, Омского террористического гарнизона, а также представители областного правительства, администрации города и других ведомств.
Жителей просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.
Напомним, что мэрия Омска утвердила план, который включает учения по эвакуации и проверку систем оповещения для защиты граждан в 2025 году.