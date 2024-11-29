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Posted 29 ноября, 08:25

Published 29 ноября, 08:25

Modified 29 ноября, 08:27

Updated 29 ноября, 08:27

В Омской области «ликвидируют» террористов

Три дня с «террористами»: в Омской области проверят безопасность жителей

29 ноября 2024, 08:25
Фото: Изображение Midjourney.

В Омской области «ликвидируют» террористов

С 2 по 4 декабря в Октябрьском округе Омска и на территории Георгиевского поселения Кормиловского района запланированы масштабные антитеррористические учения.

Мероприятие организует Оперативный штаб региона для отработки действий в случае угрозы или совершения теракта. Об этом сообщает официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак

Учения включают как теоретическую часть с использованием карт и схем, так и практические задачи — подготовку силовых и спасательных подразделений к оперативной работе. Основная цель мероприятия — повышение уровня подготовки руководителей и оперативных групп к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

В учениях будут задействованы сотрудники областных подразделений МЧС, Росгвардии, ФСО, транспортной полиции, Омского террористического гарнизона, а также представители областного правительства, администрации города и других ведомств.

Жителей просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.

Напомним, что мэрия Омска утвердила план, который включает учения по эвакуации и проверку систем оповещения для защиты граждан в 2025 году.

В Омске утвердили план мероприятий по предотвращению ЧС на 2025 год
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#Диана Рязанцева#Омская область#Росгвардия#Эвакуация#МЧС#Администрация#Правительство#Транспортная полиция#Кормиловский район#Оповещение#Октябрьский округ#Граждане
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