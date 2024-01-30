Омичам объяснили, что делать, если «Горгаз» требует заключить договор на обслуживание

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В редакцию Города55 обратились читатели с вопросом переоформления абонентских договоров на техобслуживание оборудования с «Горгазом». Подобные оповещения приходят омичам с декабря прошлого года. В них говорится, что если договор не перезаключить, то у потребителя могут отключить газ или абонента будет ждать штраф.
Накануне, 29 января, в «Горгазе» объяснили, что делать, если вам также пришло оповещение.
Договор о переоформлении могут заключить как лично с собственником, так и с управляющей организацией. Поэтом, в первую очередь вопрос необходимо уточнить в управляющей компании.
В «Горгазе» прием ведут по следующим адресам:
Для заключения договора на техническое обслуживание нужен паспорт (ксерокопия), копия документа о праве собственности на квартиру или дом, сведения о газовом оборудовании.
Оформить документ может сам абонент, старший по дому или управляющая организация. Договор можно отправить онлайн на сайте «Горгаза» во вкладке «Абоненту».