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Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

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Омичам объяснили, что делать, если «Горгаз» требует заключить договор на обслуживание

30 января 2024, 04:43
Фото: 1MI
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В омском «Горгазе» рассказали, как переоформить договор на техобслуживание плиты

Оповещения начали приходить омичам с декабря прошлого года. В них говорится, что если договор не перезаключить, то у потребителя могут отключить газ или абонента будет ждать штраф.

В редакцию Города55 обратились читатели с вопросом переоформления абонентских договоров на техобслуживание оборудования с «Горгазом». Подобные оповещения приходят омичам с декабря прошлого года. В них говорится, что если договор не перезаключить, то у потребителя могут отключить газ или абонента будет ждать штраф.

Оповещения приходят с декабря прошлого годаОповещения приходят с декабря прошлого года
Оповещения приходят с декабря прошлого года
Фото: Город55

Накануне, 29 января, в «Горгазе» объяснили, что делать, если вам также пришло оповещение.

Договор о переоформлении могут заключить как лично с собственником, так и с управляющей организацией. Поэтом, в первую очередь вопрос необходимо уточнить в управляющей компании.

В «Горгазе» прием ведут по следующим адресам:

  • ул. Красных Зорь, д. 19;
  • ул. Нефтезаводская, д. 38/1;
  • ул. 7-я Линия, д. 211;
  • ул. Новороссийская, д. 2/1;
  • ул. 22-го Партсъезда, д. 98А,
  • или по телефонам: 66-11-00, 70-04-04.

Для заключения договора на техническое обслуживание нужен паспорт (ксерокопия), копия документа о праве собственности на квартиру или дом, сведения о газовом оборудовании.

Оформить документ может сам абонент, старший по дому или управляющая организация. Договор можно отправить онлайн на сайте «Горгаза» во вкладке «Абоненту».

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#Общество#Омск#Омская область#Штраф#Паспорт#Горгаз#Договор#Отключение газа#Газовое оборудование#Евгений Игишев#Оповещение#Сайт#Онлайн#Техобслуживание
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