Омичам объяснили, что делать, если «Горгаз» требует заключить договор на обслуживание

В редакцию Города55 обратились читатели с вопросом переоформления абонентских договоров на техобслуживание оборудования с «Горгазом». Подобные оповещения приходят омичам с декабря прошлого года. В них говорится, что если договор не перезаключить, то у потребителя могут отключить газ или абонента будет ждать штраф.