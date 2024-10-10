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Омский завод

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2024
Производитель «Дихлофоса» купил омский завод мороженого «Инмарко»
10 октября, 13:12
«Газпромнефть-СМ» присоединилась к национальному проекту «Честный знак»
30 сентября, 07:00
Сибирский полпред президента РФ назвал омский НПЗ самым технологичным в мире
Полпред президента Российской Федерации в СФО Анатолий Серышев рассказал о развитии ключевых предприятий в Сибири и отметил, что считает омский НПЗ одним из самых технологичных заводов мира.
16 июля, 10:36
ГК «Титан» приступила к отбору лицензиаров по производству бисфенола А
«Омский завод бисфенола», входящий в ГК «Титан», приступил к выбору лицензиаров по производству одного из важнейших компонентов пластмасс — бисфенола А.
3 июля, 04:38
Омский завод создал новую версию тяжелого огнемета ТОС
7 февраля, 09:45
Омский завод выплатил заключенному крупную сумму за моральный вред
В пресс-службе судебных приставов рассказали, что мужчина, отбывающий наказание в колонии, обратился в ведомство после того, как получил производственную травму.
7 февраля, 02:36
2023
В Омске на Карла Маркса продают недострой за 150 миллионов
Объявление о продаже помещения площадью более 12 тысяч квадратных метров было размещено на одном из сервисов для покупки и продажи недвижимости.
2 ноября 2023, 12:27
«Газпромнефть» вложила 500 миллиардов рублей в экологическую модернизацию Омского НПЗ
В репортаже о развитии омского НПЗ репортеры федерального канала «Россия-24» уделили особое внимание вопросам модернизации на предприятии.
2 октября 2023, 11:06

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