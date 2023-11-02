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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

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В Омске на Карла Маркса продают недострой за 150 миллионов

2 ноября 2023, 12:27
Фото: Midjourney
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В центре Омска продают недострой за 150 миллионов

Объявление о продаже помещения площадью более 12 квадратных метров было размещено на одном из сервисов для покупки и продажи недвижимости.

Незавершенность строительства здания — 85%, оно ни разу не сдавалось в эксплуатацию. Продаваемая территория состоит из двух блоков — первый занимает три этажа, площадь каждого — 2 340 кв. м, высота потолка на первых двух этажах — 7,4 метра, на третьем — 5,4 метра. Второй блок состоит из шести этажей по 432 кв. м с высотой потолка 3 метра. Также в здании имеется общий подвал.

Фото: Скриншот сайта .mlsn.ru

Автор объявления отмечает, что на территории есть круглосуточная охрана с КПП, не менее пяти отдельных входов, кроме того, в помещения заведены все необходимые коммуникации — отопление, водоснабжение и канализация. Здание продается вместе с земельным участком 7 600 кв. м, он будет либо в собственности, либо в долгосрочной аренде. Цена недостроя и земли — 150 000 000 рублей.

Напомним, что недавно в Омске выставили на продажу «Маниллов» и сигарный клуб Manilla, принадлежащие одному владельцу. Готовый бизнес площадью 479 квадратных метров продают за 75 миллионов рублей. За эти деньги покупатель получит ресторан, клуб любителей табака и офис.

Ждали недолго. Закрывшийся ресторан «Маниллов» выставили на продажу
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#Омск#Завод#Продажа#Новости#Здание#Недострой#Анастасия Баянова#Омский завод
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