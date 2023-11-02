В Омске на Карла Маркса продают недострой за 150 миллионов

Незавершенность строительства здания — 85%, оно ни разу не сдавалось в эксплуатацию. Продаваемая территория состоит из двух блоков — первый занимает три этажа, площадь каждого — 2 340 кв. м, высота потолка на первых двух этажах — 7,4 метра, на третьем — 5,4 метра. Второй блок состоит из шести этажей по 432 кв. м с высотой потолка 3 метра. Также в здании имеется общий подвал.