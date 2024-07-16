Сибирский полпред президента РФ назвал омский НПЗ самым технологичным в мире

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Полпред президента Российской Федерации в СФО Анатолий Серышев рассказал в своем интервью о ключевых предприятиях Сибири и отметил, что омский НПЗ является одним из самых технологичных в мире.
«Есть научные коллективы, которые создают новые уникальные технологии, применимые для всего человечества. В области нефтепереработки я бы привел в пример Омский нефтеперерабатывающий завод с, я уверен, лучшим в мире оборудованием», — поделился полпред РФ в СФО Анатолий Серышев.
В сентябре прошлого года Анатолий Серышев принял участие в торжественной церемонии запуска комплекса первичной переработки нефти. Во время визита полпред президента подчеркнул, что реализация подобных проектов имеет особое значение для стабильного социально-экономического развития страны.
Кроме того, гендиректор ОНПЗ Олег Белявский рассказал, что завод на протяжении нескольких лет повышает результативность процесса переработки нефти. Положительного эффекта также позволяет достичь активное внедрение передовых экологических технологий, один из главных «плюсов» — повышение экологической безопасности предприятия.
«ОНПЗ успешно завершил обширную модернизацию своего производственного процесса. Благодаря внедрению передовых технологических подходов, глубина переработки нефти доведена почти до рекордных 100%. Это позволило предприятию значительно увеличить выпуск качественных нефтепродуктов, включая дизельное топливо, бензин и авиационный керосин», — отметил Олег Белявский.