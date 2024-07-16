Сибирский полпред президента РФ назвал омский НПЗ самым технологичным в мире

Кроме того, гендиректор ОНПЗ Олег Белявский рассказал, что завод на протяжении нескольких лет повышает результативность процесса переработки нефти. Положительного эффекта также позволяет достичь активное внедрение передовых экологических технологий, один из главных «плюсов» — повышение экологической безопасности предприятия.