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Иллюстрация

Омский завод создал новую версию тяжелого огнемета ТОС

7 февраля 2024, 09:45
Фото: 1MI
Иллюстрация

На заводе «Омсктрансмаш» создали новую версию тяжелого огнемета ТОС

Сейчас завод патентует товарный знак ТОС-3, который получил название «Дракон».

Омский завод транспортного машиностроения сейчас проходит процедуру регистрации товарного знака нового тяжелого огнемета — ТОС-3, который будет называться «Дракон».

Заявка была подана еще в прошлом месяце, 19 января. По изображению, которое прикреплено к ней, можно понять, что модель будет иметь гусеничное шасси, вероятно, как у ТОС-1А «Солнцепек». Также есть очертания системы модульного заряжания, похожей на ту, которой оснащен ТОС-2.

Напомним, что первый тяжелый огнемет ТОС-1 «Буратино» разрабатывался в период с 1971 по 1979 год также в Омске, а в 1980 году прошел все необходимые испытания.

Фото: Скриншот
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#Омск#Омская область#Завод#Новости#Танки#Танк#Анастасия Баянова#Омский завод#Омский завод транспортного машиностроения
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