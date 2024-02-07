Омский завод создал новую версию тяжелого огнемета ТОС

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Омский завод транспортного машиностроения сейчас проходит процедуру регистрации товарного знака нового тяжелого огнемета — ТОС-3, который будет называться «Дракон».
Заявка была подана еще в прошлом месяце, 19 января. По изображению, которое прикреплено к ней, можно понять, что модель будет иметь гусеничное шасси, вероятно, как у ТОС-1А «Солнцепек». Также есть очертания системы модульного заряжания, похожей на ту, которой оснащен ТОС-2.
Напомним, что первый тяжелый огнемет ТОС-1 «Буратино» разрабатывался в период с 1971 по 1979 год также в Омске, а в 1980 году прошел все необходимые испытания.