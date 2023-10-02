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«Газпромнефть» вложила 500 миллиардов рублей в экологическую модернизацию Омского НПЗ

«Газпромнефть» вложила 500 миллиардов рублей в экологическую модернизацию Омского НПЗ

2 октября 2023, 11:06
Фото: "Газпромнефть"
В репортаже о развитии омского НПЗ репортеры федерального канала «Россия-24» уделили особое внимание вопросам модернизации на предприятии.

До 2025 года «Газпромнефть» будет вести масштабную модернизацию ОНПЗ с общим объемом инвестиций более 500 млрд. Основные цели — повышение производственных и экологических характеристик за счет строительства новых объектов, модернизации действующих производственных мощностей и реализации экологических проектов.

Комплекс «Биосфера» включен в план федерального проекта «Чистый воздух». Являясь крупнейшим природоохранным проектом в регионе, он является частью программы экологической модернизации Омского НПЗ. Комплекс обеспечит эффективность очистки выводы почти до 100%, а полная герметизация процессов очистки исключит попадание паров нефтепродуктов в окружающую среду.

«Это многоступенчатая система экологической очистки, которая удаляет из воды примеси, очищает ее с помощью специальных бактерий и угольных фильтров, обеззараживает ультрафиолетом. Благодаря предусмотренным в комплексе инновационным технологиям бережного потребления Омский НПЗ сможет на 70% снизить использование речной воды», — рассказал руководитель проекта «Биосфера» Максим Педан.
Новый комплекс Омского НПЗ даст больше топлива при меньшей нагрузке на экологию
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#Омск#Омская область#Завод#НПЗ#Газпром нефть#Газпром#Новости#Нефть#Анастасия Баянова#Омский завод
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