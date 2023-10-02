«Газпромнефть» вложила 500 миллиардов рублей в экологическую модернизацию Омского НПЗ

До 2025 года «Газпромнефть» будет вести масштабную модернизацию ОНПЗ с общим объемом инвестиций более 500 млрд. Основные цели — повышение производственных и экологических характеристик за счет строительства новых объектов, модернизации действующих производственных мощностей и реализации экологических проектов.