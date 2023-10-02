«Газпромнефть» вложила 500 миллиардов рублей в экологическую модернизацию Омского НПЗ

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
До 2025 года «Газпромнефть» будет вести масштабную модернизацию ОНПЗ с общим объемом инвестиций более 500 млрд. Основные цели — повышение производственных и экологических характеристик за счет строительства новых объектов, модернизации действующих производственных мощностей и реализации экологических проектов.
Комплекс «Биосфера» включен в план федерального проекта «Чистый воздух». Являясь крупнейшим природоохранным проектом в регионе, он является частью программы экологической модернизации Омского НПЗ. Комплекс обеспечит эффективность очистки выводы почти до 100%, а полная герметизация процессов очистки исключит попадание паров нефтепродуктов в окружающую среду.
«Это многоступенчатая система экологической очистки, которая удаляет из воды примеси, очищает ее с помощью специальных бактерий и угольных фильтров, обеззараживает ультрафиолетом. Благодаря предусмотренным в комплексе инновационным технологиям бережного потребления Омский НПЗ сможет на 70% снизить использование речной воды», — рассказал руководитель проекта «Биосфера» Максим Педан.