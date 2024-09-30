«Газпромнефть-СМ» присоединилась к национальному проекту «Честный знак»

Новая система нанесения специальных QR-кодов «Честного знака» и присвоения каждой единице продукции своего, уникального удостоверения подлинности, будет запущена в тестовом режиме до конца 2024 года, расширив уже существующие у компании возможности системы определения подлинности продукта и QR-кодирования на своих площадках. Кроме того, применение «Честного знака» благотворно скажется и на производителях, поскольку новая маркировка позволяет отследить все перемещения продукта, а значит — гарантирует защиту от контрафакта.