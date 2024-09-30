«Газпромнефть-СМ» присоединилась к национальному проекту «Честный знак»

Posted 30 сентября, 07:00
Published 30 сентября, 07:00
Modified 30 сентября, 07:00
Updated 30 сентября, 07:00
Система маркировки «Честный знак», предложенная Министерством промышленности и торговли РФ, уже в этом году появится на каждой канистре и бочке продукции, выпускаемой «Газпромнефть-СМ» — так потенциальные потребители будут точно уверены в качестве смазочных материалов.
«В вопросах обеспечения гарантии качества смазочных материалов мы накопили большой опыт и готовы делиться экспертизой с другими участниками рынка. На протяжении многих лет в „Газпромнефть-СМ“ успешно действует система защиты подлинности продукции. На Омском заводе смазочных материалов внедрена технология маркировки товарных масел. Благодаря этому потребитель получает подтверждение, что продукт действительно выпущен нашей компанией. В рамках проекта „Честный знак“ цифровые системы верификации качества „Газпромнефть-СМ“ будут интегрированы в единую национальную базу данных», — отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы»
Новая система нанесения специальных QR-кодов «Честного знака» и присвоения каждой единице продукции своего, уникального удостоверения подлинности, будет запущена в тестовом режиме до конца 2024 года, расширив уже существующие у компании возможности системы определения подлинности продукта и QR-кодирования на своих площадках. Кроме того, применение «Честного знака» благотворно скажется и на производителях, поскольку новая маркировка позволяет отследить все перемещения продукта, а значит — гарантирует защиту от контрафакта.
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