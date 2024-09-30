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Posted 30 сентября, 07:00

Published 30 сентября, 07:00

Modified 30 сентября, 07:00

Updated 30 сентября, 07:00

«Газпромнефть-СМ» присоединилась к национальному проекту «Честный знак»

«Газпромнефть-СМ» присоединилась к национальному проекту «Честный знак»

30 сентября 2024, 07:00
Фото: Дмитрий Верхоробин
Предприятия «Газпромнефть — смазочные материалы» вошли в число участников пилотной группы национального проекта цифрового контроля качества «Честный знак»: опыт, накопленный компанией, ляжет в основу будущих стандартов качества смазочных материалов, выпускаемых отечественными производителями.

Система маркировки «Честный знак», предложенная Министерством промышленности и торговли РФ, уже в этом году появится на каждой канистре и бочке продукции, выпускаемой «Газпромнефть-СМ» — так потенциальные потребители будут точно уверены в качестве смазочных материалов.

«В вопросах обеспечения гарантии качества смазочных материалов мы накопили большой опыт и готовы делиться экспертизой с другими участниками рынка. На протяжении многих лет в „Газпромнефть-СМ“ успешно действует система защиты подлинности продукции. На Омском заводе смазочных материалов внедрена технология маркировки товарных масел. Благодаря этому потребитель получает подтверждение, что продукт действительно выпущен нашей компанией. В рамках проекта „Честный знак“ цифровые системы верификации качества „Газпромнефть-СМ“ будут интегрированы в единую национальную базу данных», — отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы»

Новая система нанесения специальных QR-кодов «Честного знака» и присвоения каждой единице продукции своего, уникального удостоверения подлинности, будет запущена в тестовом режиме до конца 2024 года, расширив уже существующие у компании возможности системы определения подлинности продукта и QR-кодирования на своих площадках. Кроме того, применение «Честного знака» благотворно скажется и на производителях, поскольку новая маркировка позволяет отследить все перемещения продукта, а значит — гарантирует защиту от контрафакта.

«Газпромнефть-СМ» расширила сотрудничество с отраслевыми вузами в Омской области
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#Илья Скобин#Бизнес#Качество#Производство#Новости#QR-код#Смазочные материалы#Омский завод#Газпромнефть-СМ#Цифровые системы#Честный знак#Министерство промышленности и торговли РФ
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