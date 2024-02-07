Омский завод выплатил заключенному крупную сумму за моральный вред

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Омич работал на заводе разнорабочим. Ему дали задание выполнить очистку сварочных швов труб, но одна из них не была закреплена и скатилась с подставок. Труба упала мужчине прямо на левую ногу. Заключенный проходил лечение, но болезненные ощущения присутствуют до сих пор.
Суд рассмотрел дело по существу, был сделан вывод, что причина несчастного случая заключалась в несовершенстве технологического процесса. Теперь руководство завода обязано выплатить пострадавшему 352 тысячи рублей.
Ранее редакция Города55 писала, что иск на местную жительницу подала УК. Женщина самовольно построила кладовую в подъезде. В результате ее обязали разобрать помещение, так как оно представляло опасность: противоречило техники пожарной безопасности.