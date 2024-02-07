Омский завод выплатил заключенному крупную сумму за моральный вред

Омич работал на заводе разнорабочим. Ему дали задание выполнить очистку сварочных швов труб, но одна из них не была закреплена и скатилась с подставок. Труба упала мужчине прямо на левую ногу. Заключенный проходил лечение, но болезненные ощущения присутствуют до сих пор.