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В Омске заключенный отсудил у завода больше 300 тысяч рублей из-за травмы

Омский завод выплатил заключенному крупную сумму за моральный вред

7 февраля 2024, 02:36
Фото: 1MI

В Омске заключенный отсудил у завода больше 300 тысяч рублей из-за травмы

В пресс-службе судебных приставов рассказали, что мужчина, отбывающий наказание в колонии, обратился в ведомство после того, как получил производственную травму.

Омич работал на заводе разнорабочим. Ему дали задание выполнить очистку сварочных швов труб, но одна из них не была закреплена и скатилась с подставок. Труба упала мужчине прямо на левую ногу. Заключенный проходил лечение, но болезненные ощущения присутствуют до сих пор.

Суд рассмотрел дело по существу, был сделан вывод, что причина несчастного случая заключалась в несовершенстве технологического процесса. Теперь руководство завода обязано выплатить пострадавшему 352 тысячи рублей.

Ранее редакция Города55 писала, что иск на местную жительницу подала УК. Женщина самовольно построила кладовую в подъезде. В результате ее обязали разобрать помещение, так как оно представляло опасность: противоречило техники пожарной безопасности.

Омичка самовольно построила кладовую в подъезде жилого дома и нарушила закон
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#Общество#Колония#Судебные приставы#Труба#Выплата#Пресс-служба#Моральный вред#Омский завод#Анастасия Чернобаева
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