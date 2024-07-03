ГК «Титан» приступила к отбору лицензиаров по производству бисфенола А

Реализация данного проекта устранит недостаток производственных мощностей бисфенола в России, и тем самым поспособствует развитию предприятий, использующих его как сырье для своей продукции: пластмасс, продуктов синтеза полисульфона и полиэфирных кетонов, пластификаторов и ПВХ.