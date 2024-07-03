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ГК «Титан» приступила к отбору лицензиаров по производству бисфенола А

ГК «Титан» приступила к отбору лицензиаров по производству бисфенола А

3 июля 2024, 04:38
Фото: Пресс-служба ГК «Титан»
«Омский завод бисфенола», входящий в ГК «Титан», приступил к выбору лицензиаров по производству одного из важнейших компонентов пластмасс — бисфенола А.

Проект предприятия, расположенного в омской особой экономической зоне «Авангард», подразумевает глубокую переработку углеводородного сырья и дальнейшее развитие нефтехимической промышленности региона.

Кроме того, проект организации производства бисфенола А создаст необходимую базу для развития и модернизации импортозамещающих производств эпоксидных смол, поликарбонатов и других продуктов органического синтеза.

«ГК „Титан“ обладает собственной производственной мощностью фенола и ацетона в качестве сырьевой базы для выпуска бисфенола А. Этот продукт является одним из ключевых мономеров в производстве эпоксидных смол, которые компания также намерена выпускать. Мы рассматриваем технологию переработки фенола и ацетона в продукты дальнейшего передела безопасным и экологически чистым способом. В настоящее время отечественная технология выпуска бисфенола, реализованная в промышленном производстве, отсутствует», - отметил Алексей Данилов, заместитель генерального директора по производству ГК «Титан».

Реализация данного проекта устранит недостаток производственных мощностей бисфенола в России, и тем самым поспособствует развитию предприятий, использующих его как сырье для своей продукции: пластмасс, продуктов синтеза полисульфона и полиэфирных кетонов, пластификаторов и ПВХ.

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#Илья Скобин#Бизнес#Россия#Новости#ГК Титан#Предприятия#Сырье#Омский завод#Бисфенол А#Нефтехимическая промышленность#Поликарбонаты#Технология
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