ГК «Титан» приступила к отбору лицензиаров по производству бисфенола А

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Проект предприятия, расположенного в омской особой экономической зоне «Авангард», подразумевает глубокую переработку углеводородного сырья и дальнейшее развитие нефтехимической промышленности региона.
Кроме того, проект организации производства бисфенола А создаст необходимую базу для развития и модернизации импортозамещающих производств эпоксидных смол, поликарбонатов и других продуктов органического синтеза.
«ГК „Титан“ обладает собственной производственной мощностью фенола и ацетона в качестве сырьевой базы для выпуска бисфенола А. Этот продукт является одним из ключевых мономеров в производстве эпоксидных смол, которые компания также намерена выпускать. Мы рассматриваем технологию переработки фенола и ацетона в продукты дальнейшего передела безопасным и экологически чистым способом. В настоящее время отечественная технология выпуска бисфенола, реализованная в промышленном производстве, отсутствует», - отметил Алексей Данилов, заместитель генерального директора по производству ГК «Титан».
Реализация данного проекта устранит недостаток производственных мощностей бисфенола в России, и тем самым поспособствует развитию предприятий, использующих его как сырье для своей продукции: пластмасс, продуктов синтеза полисульфона и полиэфирных кетонов, пластификаторов и ПВХ.