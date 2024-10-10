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Posted 10 октября, 13:12

Published 10 октября, 13:12

Modified 10 октября, 13:42

Updated 10 октября, 13:42

Производитель «Дихлофоса» купил омский завод мороженого «Инмарко»

Производитель «Дихлофоса» купил омский завод мороженого «Инмарко»

10 октября 2024, 13:12
Фото: gorod55.ru
Бизнес компании Unilever в России и Белоруссии перешел группе «Арнест» Алексея Сагала.

Сегодня стало известно, что с рынков России и Белоруссии уходит производитель косметики и бытовой химии Unilever, бизнес выкупила группа компаний «Арнест» Алексея Сагала. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Одни из наиболее популярных товаров, которые производит «Арнест» — средство для борьбы с насекомыми «Дихлофос» и лак для волос «Прелесть».

В результате сделки в руки предпринимателя Сагала отошли производственные площадки в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле. В сибирском регионе компания производит мороженое известного бренда «Инмарко».

Известно также, что выбор «Арнеста» как покупателя активов не случаен, компания долго сотрудничала с Unilever и более 17 лет выпускала для него ряд товаров как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

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#Анастасия Баянова#Бизнес#Омск#Омская область#Завод#Новости#Мороженое#Омский завод
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