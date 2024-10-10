Производитель «Дихлофоса» купил омский завод мороженого «Инмарко»

Posted 10 октября, 13:12
Published 10 октября, 13:12
Modified 10 октября, 13:42
Updated 10 октября, 13:42
Сегодня стало известно, что с рынков России и Белоруссии уходит производитель косметики и бытовой химии Unilever, бизнес выкупила группа компаний «Арнест» Алексея Сагала. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Одни из наиболее популярных товаров, которые производит «Арнест» — средство для борьбы с насекомыми «Дихлофос» и лак для волос «Прелесть».
В результате сделки в руки предпринимателя Сагала отошли производственные площадки в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле. В сибирском регионе компания производит мороженое известного бренда «Инмарко».
Известно также, что выбор «Арнеста» как покупателя активов не случаен, компания долго сотрудничала с Unilever и более 17 лет выпускала для него ряд товаров как для внутреннего рынка, так и на экспорт.