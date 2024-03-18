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Закрыли окна картоном. Омские бомжи поселились в теплой остановке в Нефтяниках

18 марта 2024, 03:26
Фото: Паблик «ЧП Омск»
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Бомжи из Омска превратили теплую остановку в Нефтяниках в свой дом

Омичи в социальных сетях пожаловались на бездомных и пьяных мужчин, которые облюбовали теплую остановку.

В сообществе «ЧП Омск» было опубликовано фото бездомных мужчин, которые обустроились в теплой остановке, а именно в ТОК у площади Лицкевича в сторону Нефтезавода.

«Постоянно грязь, кучи мусора, которые перекидывают с одного места в другое. Бомжи и мужчины в алкогольном опьянении, которые из остановки сделали себе дом, принесли картонные коробки и закрыли окна!», — написал автор поста.
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Фото: Паблик «ЧП Омск»

В настоящее время остановку вообще закрыли. Жители городка Нефтяников недовольны и задаются вопросом: «Это так у нас решаются проблемы?».

В комментариях у омичей мнения разделились. Одни сочувствуют мужчинам, которым некуда пойти в мороз, другие считают, что бездомные используют остановку для распития алкогольных напитков. Кто-то из омичей написал, что похожая ситуация складывается на железнодорожном вокзале.

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#Общество#Происшествия#Ремонт#Омск#Омская область#Алкогольное опьянение#Пассажиры#Мусор#Новости#Бездомные#Грязь#Дом#Морозы#Бомжи#Нефтяников
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