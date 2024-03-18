Закрыли окна картоном. Омские бомжи поселились в теплой остановке в Нефтяниках

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
В сообществе «ЧП Омск» было опубликовано фото бездомных мужчин, которые обустроились в теплой остановке, а именно в ТОК у площади Лицкевича в сторону Нефтезавода.
«Постоянно грязь, кучи мусора, которые перекидывают с одного места в другое. Бомжи и мужчины в алкогольном опьянении, которые из остановки сделали себе дом, принесли картонные коробки и закрыли окна!», — написал автор поста.
В настоящее время остановку вообще закрыли. Жители городка Нефтяников недовольны и задаются вопросом: «Это так у нас решаются проблемы?».
В комментариях у омичей мнения разделились. Одни сочувствуют мужчинам, которым некуда пойти в мороз, другие считают, что бездомные используют остановку для распития алкогольных напитков. Кто-то из омичей написал, что похожая ситуация складывается на железнодорожном вокзале.