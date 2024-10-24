«Мы тонем в нечистотах»: Омичи пожаловались на затопляемый фекалиями дом

Город55 обратился в АО «Омскводоканал» за разъяснениями. Как выяснилось, еще вчера, 23 октября, на канализационной станции сотрудники предприятия установили новый насос, который в дальнейшем сломался. Вероятнее всего, это происходит из-за чрезмерного количества мусора, выкидываемого жителями в унитазы. Водоснабжение в настоящий момент восстановлено, но жильцам следует быть более аккуратными в быту.