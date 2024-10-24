«Мы тонем в нечистотах»: Омичи пожаловались на затопляемый фекалиями дом

Posted 24 октября, 08:27
Published 24 октября, 08:27
Modified 24 октября, 08:29
Updated 24 октября, 08:29
В редакцию Города55 обратились обеспокоенные жильцы многоэтажного дома в Омске, расположенного по улице Красный путь, 135к1. По словам самих жителей, дом не подключен к городской канализации напрямую, из-за чего все отходы смываются в большую сточную яму, которая доставляет немало беспокойства жителям.
Как рассказали читатели, они винят застройщика в экономии средств на строительстве дома, а администрацию — в согласовании этих изменений.
Также в ТСН добились обслуживания конструкции водоканалом. До этого сточная яма не находилась под чьим либо ведомством.
«Система такова: все отходы копятся в яме, далее 2 насоса толкают нечистоты до основной ветки канализации. В августе один из насосов перестал работать, а второй работал с переменным успехом. Дом начало топить. Каждый день струи нечистот заливают подвал», — уточнили жители.
Они также написали соответствующие обращения в администрацию города и другие организации. Жильцы дома были в панике, не знали, что делать в сложившейся ситуации. В итоге жители решили перекрыть воду в доме, из-за чего примерно в 200 домах вчера отсутствовало водоснабжение.
Город55 обратился в АО «Омскводоканал» за разъяснениями. Как выяснилось, еще вчера, 23 октября, на канализационной станции сотрудники предприятия установили новый насос, который в дальнейшем сломался. Вероятнее всего, это происходит из-за чрезмерного количества мусора, выкидываемого жителями в унитазы. Водоснабжение в настоящий момент восстановлено, но жильцам следует быть более аккуратными в быту.
«Сотрудники водоканала установили новый насос 23 октября на канализационной насосной станции. В течение вчерашнего дня бригада несколько раз чистила станцию. Подвал топит вовсе не из-за негерметичной системы, а потому что количество мусора, которое жильцы выкидывают в унитазы, таково, что насосы просто горят. Новый насос, установленный вчера, сгорел в 23:00 часов вечера. Сегодня, 24 октября в 11 часов утра бригада водоканала установила новый насос, а также запустила станцию в работу», — уточнили в «Омскводоканале».
Ранее Город55 писал, что в городке Нефтяников из-за неполадок на сетях без отопления оставили 71 дом. Однако уже в 17:00 часов работы должны завершить, а отопление включить жильцам.