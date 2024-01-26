«Ленин жив». Омич расклеивал листовки интересного содержания на остановках города

В Омске мужчина развесил на остановках таблички со странным лозунгом

В паблике «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы поделились видео, на котором запечатлено, как неизвестный мужчина заходит в теплые остановки и устанавливает таблички с надписью.