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Ленин

«Ленин жив». Омич расклеивал листовки интересного содержания на остановках города

26 января 2024, 04:08
Фото: 1MI
Ленин

В Омске мужчина развесил на остановках таблички со странным лозунгом

В паблике «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы поделились видео, на котором запечатлено, как неизвестный мужчина заходит в теплые остановки и устанавливает таблички с надписью.

По словам пользователя, происходило все в теплых остановках в районе Нефтяников.

«Человек размещает информационные таблички „Ленин жил! Ленин жив! Ленин будет жить!“. Может кто узнает его», — пишет подписчик.
Фото: «ВКонтакте»/ ЧП Омск

В комментариях люди разделились на два лагеря. Кто-то поддержал незнакомца и его инициативность:

«Большой респект! Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!», «Так ведь ничего плохого и противозаконного он не совершил».

Некоторые посчитали такой поступок из ряда вон.

«Его в дурке сегодня целый день разыскивают, а вот оно что, по городу гуляет!» — пишет омич.
«Вроде не весна, откуда обострение?!» — поинтересовалась местная жительница.

Стоит отметить, что 21 января было 100 лет как умер бывший председатель Совета народных комиссаров СССР Владимира Ленина.

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#Общество#Город#ВКонтакте#Весна#Анастасия Чернобаева#ЧП Омск#Нефтяников#Владимир Ленин
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