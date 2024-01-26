«Ленин жив». Омич расклеивал листовки интересного содержания на остановках города

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
По словам пользователя, происходило все в теплых остановках в районе Нефтяников.
«Человек размещает информационные таблички „Ленин жил! Ленин жив! Ленин будет жить!“. Может кто узнает его», — пишет подписчик.
В комментариях люди разделились на два лагеря. Кто-то поддержал незнакомца и его инициативность:
«Большой респект! Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!», «Так ведь ничего плохого и противозаконного он не совершил».
Некоторые посчитали такой поступок из ряда вон.
«Его в дурке сегодня целый день разыскивают, а вот оно что, по городу гуляет!» — пишет омич.
«Вроде не весна, откуда обострение?!» — поинтересовалась местная жительница.
Стоит отметить, что 21 января было 100 лет как умер бывший председатель Совета народных комиссаров СССР Владимира Ленина.