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Posted 3 декабря, 12:43

Published 3 декабря, 12:43

Modified 3 декабря, 12:46

Updated 3 декабря, 12:46

В вечерний час пик проспект Мира в Омске встал в огромную пробку

В вечерний час пик проспект Мира в Омске встал в огромную пробку

3 декабря 2024, 12:43
Фото: 1MI.
Огромные заторы наблюдаются на дорогах после частичного перекрытия моста у Телецентра. Доехать до работы и дома стало еще труднее.

Омичи попали в длинную пробку на проспекте Мира. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карт. Также красным и бордовым цветом окрашены улица Лукашевича в направлении Нефтяников, Красный путь, Фрунзе, Орджоникидзе, Интернациональная, Герцена. Ситуация на дорогах в вечерний час пик оценивается в 6 баллов.

Фото: 2ГИС

Ситуация оказалась несколько лучше, чем утром, когда омичам, добирающимся до работы или учебы, в очередной раз пришлось провести в многокилометровых пробках. Напомним, пробки в городе достигали 8 баллов. Движение стало затрудненным, после того как частично закрыли на двухлетний капремонт мост у Телецентра.

В сервисе 2ГИС по традиции омичи оставили много комментариев:

«Может стоит остаться на работе тогда?»;
«Меняю однушку в Нефтах на трешку на Левом»;
«Закажу самолет от восьмого корпуса ОмГТУ до Комарова»;
«Ищу парня с квартирой в Нефтах»;
«Второй день перекрытия дороги. Поставили биотуалеты».
«Придется закрыть». Мэр Омска Шелест рассказал, что будет с мостом у Телецентра
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#Ольга Скворцова#Дороги#Омск#Капремонт#Пробка#Проспект Мира#2ГИС#Нефтяников#Улица Лукашевича#Телецентр#Комментарии
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