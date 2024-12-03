В вечерний час пик проспект Мира в Омске встал в огромную пробку

Posted 3 декабря, 12:43
Published 3 декабря, 12:43
Modified 3 декабря, 12:46
Updated 3 декабря, 12:46
Омичи попали в длинную пробку на проспекте Мира. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карт. Также красным и бордовым цветом окрашены улица Лукашевича в направлении Нефтяников, Красный путь, Фрунзе, Орджоникидзе, Интернациональная, Герцена. Ситуация на дорогах в вечерний час пик оценивается в 6 баллов.
Ситуация оказалась несколько лучше, чем утром, когда омичам, добирающимся до работы или учебы, в очередной раз пришлось провести в многокилометровых пробках. Напомним, пробки в городе достигали 8 баллов. Движение стало затрудненным, после того как частично закрыли на двухлетний капремонт мост у Телецентра.
В сервисе 2ГИС по традиции омичи оставили много комментариев:
«Может стоит остаться на работе тогда?»;
«Меняю однушку в Нефтах на трешку на Левом»;
«Закажу самолет от восьмого корпуса ОмГТУ до Комарова»;
«Ищу парня с квартирой в Нефтах»;
«Второй день перекрытия дороги. Поставили биотуалеты».