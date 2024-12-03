В вечерний час пик проспект Мира в Омске встал в огромную пробку

Ситуация оказалась несколько лучше, чем утром, когда омичам, добирающимся до работы или учебы, в очередной раз пришлось провести в многокилометровых пробках. Напомним, пробки в городе достигали 8 баллов. Движение стало затрудненным, после того как частично закрыли на двухлетний капремонт мост у Телецентра.