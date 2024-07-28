«Копите деньги на штрафы». Омичи пожаловались на парковку гостей недавнего Сабантуя

Напомним, ранее Город55 сообщал о дебатах на пленарном заседании городского Совета, на котором депутаты устанавливали тонкости законодательного определения газонов: было высказано предложение приравнять к ним не только участки, покрытые травой и ограниченные бордюрами, но и участки земли, где газонное покрытие может быть восстановлено.