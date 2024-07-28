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Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

иллюстрация

«Копите деньги на штрафы». Омичи пожаловались на парковку гостей недавнего Сабантуя

28 июля 2024, 05:30
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичи возмутились парковкой посетителей недавнего Сабантуя на Зеленом острове

Жители домов, соседствующих с Зеленым островом, возмущены «желающими легкой стоянки», заставившими своими автомобилями местные газоны.

Сообщение с реакцией на водителей, нарушающих предписания правил дорожного движения, появилось в одном из популярных среди омичей интернет-сообществ. Автор сообщения, напомнил владельцам попавших на фото автомобилей, что парковка на газоне является административным правонарушением и посоветовал «копить деньги» для оплаты последующих штрафов.

На фотографиях, приложенных к сообщению, можно заметить как минимум 5 автомобилей, припаркованных прямо на газонном покрытии. Кроме того, в кадр попали и номера транспортных средств.

Фото: Интернет сообщество «Типичный Омск» в социальной сети «ВКонтакте»

Напомним, ранее Город55 сообщал о дебатах на пленарном заседании городского Совета, на котором депутаты устанавливали тонкости законодательного определения газонов: было высказано предложение приравнять к ним не только участки, покрытые травой и ограниченные бордюрами, но и участки земли, где газонное покрытие может быть восстановлено.

Бывает и без травы: омские депутаты одобрили новое определение газона
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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Штрафы#Парковка#Новости#Административное правонарушение#Газоны#Нарушение правил дорожного движения
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