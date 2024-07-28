«Копите деньги на штрафы». Омичи пожаловались на парковку гостей недавнего Сабантуя

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Сообщение с реакцией на водителей, нарушающих предписания правил дорожного движения, появилось в одном из популярных среди омичей интернет-сообществ. Автор сообщения, напомнил владельцам попавших на фото автомобилей, что парковка на газоне является административным правонарушением и посоветовал «копить деньги» для оплаты последующих штрафов.
На фотографиях, приложенных к сообщению, можно заметить как минимум 5 автомобилей, припаркованных прямо на газонном покрытии. Кроме того, в кадр попали и номера транспортных средств.
Напомним, ранее Город55 сообщал о дебатах на пленарном заседании городского Совета, на котором депутаты устанавливали тонкости законодательного определения газонов: было высказано предложение приравнять к ним не только участки, покрытые травой и ограниченные бордюрами, но и участки земли, где газонное покрытие может быть восстановлено.