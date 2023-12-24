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На омичей завели 470 дел за нарушения правил дорожного движения

Пешеходы рискуют. В ГАИ Омской области подвели итоги субботы

24 декабря 2023, 04:27
Фото: 1MI

На омичей завели 470 дел за нарушения правил дорожного движения

Омская Госавтоинспекция подвела итоги субботы: чаще всего нарушали пешеходы, а водители невнимательно относились к перевозке детей.

Самыми частыми нарушителями правил дорожного движения оказались пешеходы — 44 административных дела завели на особенно торопящихся омичей. А вот водители пропускают пешеходов гораздо чаще — за субботу открыто всего 14 административных дел по нарушению правил проезда пешеходных переходов и 3 по проезду на красный свет.

Другим частотным явлением стало нарушение правил перевозки детей: сотрудники ГИБДД выписали 28 протоколов, по которым уже открыты административные дела.

Есть нарушения и гораздо серьезнее: 11 омичей сели за руль после застолья. Всего за субботу сотрудники ведомства зарегистрировали 470 различных нарушений и 8 аварий. Кроме того, 10 омичам понадобилась медицинская помощь.

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#Омск#Аварии#Пешеходы#Новости#Водители#Илья Скобин#Нарушение правил дорожного движения
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