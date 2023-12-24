Пешеходы рискуют. В ГАИ Омской области подвели итоги субботы

Самыми частыми нарушителями правил дорожного движения оказались пешеходы — 44 административных дела завели на особенно торопящихся омичей. А вот водители пропускают пешеходов гораздо чаще — за субботу открыто всего 14 административных дел по нарушению правил проезда пешеходных переходов и 3 по проезду на красный свет.