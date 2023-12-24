Пешеходы рискуют. В ГАИ Омской области подвели итоги субботы

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Самыми частыми нарушителями правил дорожного движения оказались пешеходы — 44 административных дела завели на особенно торопящихся омичей. А вот водители пропускают пешеходов гораздо чаще — за субботу открыто всего 14 административных дел по нарушению правил проезда пешеходных переходов и 3 по проезду на красный свет.
Другим частотным явлением стало нарушение правил перевозки детей: сотрудники ГИБДД выписали 28 протоколов, по которым уже открыты административные дела.
Есть нарушения и гораздо серьезнее: 11 омичей сели за руль после застолья. Всего за субботу сотрудники ведомства зарегистрировали 470 различных нарушений и 8 аварий. Кроме того, 10 омичам понадобилась медицинская помощь.