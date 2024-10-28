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Надзор

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2024
Сильно покусали ребенка. На заведующую омского детсада из-за нарушений возбудили дело
Прокуратура Октябрьского округа Омска инициировала проверку после того, как стало известно о случаях укусов, произошедших в детском саду.
28 октября, 07:25
В Омске ищут надзорщика за школой в «Серебряном береге» за 5 миллионов
2 сентября, 02:55
Управление Минюста в Костроме возглавила бывший зампрокурора Омской области
Губернатор Костромской области уже познакомился с Еленой Тебеньковой — раннее она была заместителем областного прокурора в Омске.
23 апреля, 14:51
Вмешалась прокуратура. В Омской области приняли заявки на газификацию у 22 тыс семей
9 апреля, 07:44
2023
Провалил контракт. Застройщика в Омске оштрафовали на 8,5 млн за срыв сроков
Контракт на строительство дома расторгли, а организацию «Домостроительный комбинат-3» внесли в список недобросовестных подрядчиков.
28 декабря 2023, 03:58
Будьте осторожны. В Омской области нашли сотни тонн зерна с остатками яда
Нарушения выявили специалисты Россельхознадзора во время мониторинга безопасности зерна.
9 ноября 2023, 10:09
Развлечения с риском. Прокуроры заинтересовались аттракционами в омских парках
21 августа 2023, 10:37

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