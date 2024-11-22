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Posted 22 ноября, 06:42

Published 22 ноября, 06:42

Modified 22 ноября, 06:47

Updated 22 ноября, 06:47

Омский суд обязал «дроппера» вернуть деньги, похищенные у пенсионерки

Мошенничество с инвестициями. Нижегородский «дроппер» выплатит омичке почти 2 млн

22 ноября 2024, 06:42
Фото: Изображение Midjourney.

Омский суд обязал «дроппера» вернуть деньги, похищенные у пенсионерки

Суд обязал жителя Нижегородской области вернуть почти 2 млн рублей, похищенных у пенсионерки через телефонное мошенничество. Решение приняли после расследования, которое выявило личность получателя незаконно присвоенных средств.

В Черлакском районе суд обязал жителя Нижегородской области вернуть почти 2 млн рублей, которые он похитил у пенсионерки мошенническим путем. Это решение приняли после того, как прокуратура Черлакского района выявила факт незаконного обогащения.

Согласно материалам дела, с марта по апрель 2024 года 58-летняя женщина стала жертвой телефонного мошенничества. Неизвестный представился брокером и убедил пенсионерку перевести деньги на указанный им банковский счет. Он обещал ей высокие доходы от инвестиций. Однако, как выяснилось позже, никакой прибыли женщина не получила, а все ее сбережения похитили.

В ходе расследования, сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность «дроппера» — человека, который фактически получил деньги на свой счет.

В результате прокурор Черлакского района подал иск в суд, требуя вернуть пенсионерке ее деньги. Саровский городской суд Нижегородской области удовлетворил иск иобязал «дроппера» вернуть женщине сумму, которая составила почти 2 млн рублей.

Напомним, что ранее суд рассматривал дело 32-летнего мужчины, обвиняемого в разбое и убийстве соседки. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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