Мошенничество с инвестициями. Нижегородский «дроппер» выплатит омичке почти 2 млн

Согласно материалам дела, с марта по апрель 2024 года 58-летняя женщина стала жертвой телефонного мошенничества. Неизвестный представился брокером и убедил пенсионерку перевести деньги на указанный им банковский счет. Он обещал ей высокие доходы от инвестиций. Однако, как выяснилось позже, никакой прибыли женщина не получила, а все ее сбережения похитили.