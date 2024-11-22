Мошенничество с инвестициями. Нижегородский «дроппер» выплатит омичке почти 2 млн

Posted 22 ноября, 06:42
Published 22 ноября, 06:42
Modified 22 ноября, 06:47
Updated 22 ноября, 06:47
В Черлакском районе суд обязал жителя Нижегородской области вернуть почти 2 млн рублей, которые он похитил у пенсионерки мошенническим путем. Это решение приняли после того, как прокуратура Черлакского района выявила факт незаконного обогащения.
Согласно материалам дела, с марта по апрель 2024 года 58-летняя женщина стала жертвой телефонного мошенничества. Неизвестный представился брокером и убедил пенсионерку перевести деньги на указанный им банковский счет. Он обещал ей высокие доходы от инвестиций. Однако, как выяснилось позже, никакой прибыли женщина не получила, а все ее сбережения похитили.
В ходе расследования, сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность «дроппера» — человека, который фактически получил деньги на свой счет.
В результате прокурор Черлакского района подал иск в суд, требуя вернуть пенсионерке ее деньги. Саровский городской суд Нижегородской области удовлетворил иск иобязал «дроппера» вернуть женщине сумму, которая составила почти 2 млн рублей.
Напомним, что ранее суд рассматривал дело 32-летнего мужчины, обвиняемого в разбое и убийстве соседки. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.