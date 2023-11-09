Будьте осторожны. В Омской области нашли сотни тонн зерна с остатками яда

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
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Updated Сегодня, 10:12
В ходе проверки было установлено, что ИП ГКФХ Дмитриев и ИП ГКФХ Бертель выпустили в обращение зерно, безопасность которого не была проверена. Декларации не подтвердили соответствие партии требованиям технического регламента «О безопасности зерна», в частности, на них могли содержаться остатки действующих веществ пестицидов, являющихся ядовитыми и опасными для человека.
К роме того, с начала года на территории региона установлен 141 факт недостоверного декларирования партий зерновых, зернобобовых и масличных культур общим весом более 300 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Омской области.
Хозяйствующим субъектам, нарушившим обязательные требования, объявлены предостережения. Декларации о соответствии безопасности продукции признаны недействительными.