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В Омской области нашли 300 тонн опасного для человека зерна

Будьте осторожны. В Омской области нашли сотни тонн зерна с остатками яда

9 ноября 2023, 10:09
Фото: Россельхознадзор

В Омской области нашли 300 тонн опасного для человека зерна

Нарушения выявили специалисты Россельхознадзора во время мониторинга безопасности зерна.

В ходе проверки было установлено, что ИП ГКФХ Дмитриев и ИП ГКФХ Бертель выпустили в обращение зерно, безопасность которого не была проверена. Декларации не подтвердили соответствие партии требованиям технического регламента «О безопасности зерна», в частности, на них могли содержаться остатки действующих веществ пестицидов, являющихся ядовитыми и опасными для человека.

К роме того, с начала года на территории региона установлен 141 факт недостоверного декларирования партий зерновых, зернобобовых и масличных культур общим весом более 300 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Омской области.

Хозяйствующим субъектам, нарушившим обязательные требования, объявлены предостережения. Декларации о соответствии безопасности продукции признаны недействительными.

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