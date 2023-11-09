Будьте осторожны. В Омской области нашли сотни тонн зерна с остатками яда

В ходе проверки было установлено, что ИП ГКФХ Дмитриев и ИП ГКФХ Бертель выпустили в обращение зерно, безопасность которого не была проверена. Декларации не подтвердили соответствие партии требованиям технического регламента «О безопасности зерна», в частности, на них могли содержаться остатки действующих веществ пестицидов, являющихся ядовитыми и опасными для человека.