Управление Минюста в Костроме возглавила бывший зампрокурора Омской области

Напомним, Елена Тебенькова находилась на должности заместителя прокурора Омской области с сентября 2016 года — до 12 декабря 2022 года. За плечами Елены Михайловны — серьезное профессиональное прошлое: свою карьеру она начала на должности стажера в Исилькульской межрайонной прокуратуре. Основным направлением деятельности новой главы Управления Минюста были уголовное судопроизводство и надзор за уголовно-исполнительной системой.