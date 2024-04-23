Управление Минюста в Костроме возглавила бывший зампрокурора Омской области

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Об этом стало известно из сообщения в официальном Telegram-канале главы Костромской области — Сергея Ситникова. Сегодня, 23 апреля, состоялась первая встреча губернатора и нового главы Управления Министерства юстиции РФ — Елены Михайловны Тебеньковой.
Напомним, Елена Тебенькова находилась на должности заместителя прокурора Омской области с сентября 2016 года — до 12 декабря 2022 года. За плечами Елены Михайловны — серьезное профессиональное прошлое: свою карьеру она начала на должности стажера в Исилькульской межрайонной прокуратуре. Основным направлением деятельности новой главы Управления Минюста были уголовное судопроизводство и надзор за уголовно-исполнительной системой.
Напомним, ранее Город55 сообщал о Павле Данченко — 28 марта он возглавил Управление министерства юстиции по Омской области, а ранее занимал должность заместителя областного прокурора.