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Елена Тебенькова на встрече с губернатором

Управление Минюста в Костроме возглавила бывший зампрокурора Омской области

23 апреля 2024, 14:51
Фото: Telegram-канал «Сергей Ситников»
Елена Тебенькова на встрече с губернатором

Экс-зампрокурора Омской области возглавила Управление минюста в Костроме

Губернатор Костромской области уже познакомился с Еленой Тебеньковой — раннее она была заместителем областного прокурора в Омске.

Об этом стало известно из сообщения в официальном Telegram-канале главы Костромской области — Сергея Ситникова. Сегодня, 23 апреля, состоялась первая встреча губернатора и нового главы Управления Министерства юстиции РФ — Елены Михайловны Тебеньковой.

Напомним, Елена Тебенькова находилась на должности заместителя прокурора Омской области с сентября 2016 года — до 12 декабря 2022 года. За плечами Елены Михайловны — серьезное профессиональное прошлое: свою карьеру она начала на должности стажера в Исилькульской межрайонной прокуратуре. Основным направлением деятельности новой главы Управления Минюста были уголовное судопроизводство и надзор за уголовно-исполнительной системой.

Напомним, ранее Город55 сообщал о Павле Данченко — 28 марта он возглавил Управление министерства юстиции по Омской области, а ранее занимал должность заместителя областного прокурора.

Главой омского минюста стал прокурор Павел Данченко
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#Илья Скобин#Омская область#Россия#Губернатор#Прокурор#Минюст#Елена Тебенькова#Карьера#Надзор#Встреча
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