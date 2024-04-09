Вмешалась прокуратура. В Омской области приняли заявки на газификацию у 22 тыс семей

Оказалось, что компании нарушают сроки рассмотрения жалоб граждан, не соблюдают график исполнения договоров, не направляют властям информацию о включении объектов в программу газификации. Должностные лица не всегда контролировали исполнение планов-графиков газификации, в связи с чем заявки от граждан не поступали вовремя к исполнителям.