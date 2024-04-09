Вмешалась прокуратура. В Омской области приняли заявки на газификацию у 22 тыс семей

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили о многочисленных нарушениях в деятельности газораспределительных организаций и Минэнерго при проведении социальной газификации.
Оказалось, что компании нарушают сроки рассмотрения жалоб граждан, не соблюдают график исполнения договоров, не направляют властям информацию о включении объектов в программу газификации. Должностные лица не всегда контролировали исполнение планов-графиков газификации, в связи с чем заявки от граждан не поступали вовремя к исполнителям.
В итоге прокуратура внесла представления губернатору Омской области и руководителям газовых организаций. Были приняты меры к устранению нарушений. После чего количество заключенных договоров увеличилось в два раза, а домов, подключенных к газу, — в три раза.
В настоящее время газораспределительные организации приняли свыше 22 тысяч заявок, заключили более 18 тысяч договоров и подвели газопроводы к 12 тысячам участков. Прокуратурой будет продолжено осуществление надзорных мероприятий.