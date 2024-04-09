Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

иллюстрация

Вмешалась прокуратура. В Омской области приняли заявки на газификацию у 22 тыс семей

9 апреля 2024, 07:44
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области после вмешательства прокуратуры подвели газ к 12 тыс участкам

Прокуратора направила представления губернатору Омской области и руководителям организаций, занимающимся газификацией. И это дало свои результаты: число заключенных договоров увеличилось вдвое, а число подключенных домовладений — в три раза.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили о многочисленных нарушениях в деятельности газораспределительных организаций и Минэнерго при проведении социальной газификации.

Оказалось, что компании нарушают сроки рассмотрения жалоб граждан, не соблюдают график исполнения договоров, не направляют властям информацию о включении объектов в программу газификации. Должностные лица не всегда контролировали исполнение планов-графиков газификации, в связи с чем заявки от граждан не поступали вовремя к исполнителям.

В итоге прокуратура внесла представления губернатору Омской области и руководителям газовых организаций. Были приняты меры к устранению нарушений. После чего количество заключенных договоров увеличилось в два раза, а домов, подключенных к газу, — в три раза.

В настоящее время газораспределительные организации приняли свыше 22 тысяч заявок, заключили более 18 тысяч договоров и подвели газопроводы к 12 тысячам участков. Прокуратурой будет продолжено осуществление надзорных мероприятий.

В Омской области началось строительство объекта для газификации северных районов
Узнать подробнее
Читайте также:
Омская компания отключила газ в жилом доме и вернула его только после судаПосле вмешательства прокуратуры в дома жителей Омской области вернулся газОтопление — роскошь. Жителям севера области подали газ, но с помощью прокуратуры
#Общество#Омск#Омская область#Прокуратура#Нарушения#Губернатор#Новости#Проверки#Надзор#Минэнерго
Подпишитесь
Не пейте воду из-под крана: омичей в мессенджерах пугают брюшным тифом
Сегодня, 04:09
Коммунальный робот и приложение для беременности: какие проекты разрабатывают омичи
Сегодня, 06:21
Очередной самострой? В Омске на Красном Пути без разрешения возвели здание
Сегодня, 08:16
«Работа была ужасная». В суде допросили свидетеля по делу Сычева и Шестакова
Сегодня, 07:06
Пуска не случилось: ракету «Ангара» оставили на космодроме Восточный
Сегодня, 09:12
Новый стиль жизни в родном городе: ЖК «Пушкино» изменит ваше представление о комфорте
Сегодня, 03:00
"