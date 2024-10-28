Сильно покусали ребенка. На заведующую омского детсада из-за нарушений возбудили дело

Прокуратура предоставила информацию о том, что инцидент состоялся в тот период, когда старший воспитатель ушел из группы для проведения фотосессии, а младший воспитатель находился в буфете, помогая одному из детей. Это оставило малышей без контроля, что квалифицировали как грубое нарушение требований безопасности.