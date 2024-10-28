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Posted 28 октября, 07:25

Published 28 октября, 07:25

Modified 28 октября, 07:27

Updated 28 октября, 07:27

В Омске прокуратура после инцидента с укусами выявила нарушения в детском саду

Сильно покусали ребенка. На заведующую омского детсада из-за нарушений возбудили дело

28 октября 2024, 07:25
Фото: 1MI

В Омске прокуратура после инцидента с укусами выявила нарушения в детском саду

Прокуратура Октябрьского округа Омска инициировала проверку после того, как стало известно о случаях укусов, произошедших в детском саду.

В результате проверки, проведенной прокуратурой Октябрьского округа, выяснили, что трехлетняя девочка стала жертвой укусов другой воспитанницы. Ситуация произошла в момент, когда группа детей осталась без необходимого надзора со стороны взрослых.

Прокуратура предоставила информацию о том, что инцидент состоялся в тот период, когда старший воспитатель ушел из группы для проведения фотосессии, а младший воспитатель находился в буфете, помогая одному из детей. Это оставило малышей без контроля, что квалифицировали как грубое нарушение требований безопасности.

Проведенная прокуратурой проверка выявила, что в рассматриваемом случае детский сад не смог обеспечить необходимый уровень контроля и охраны за воспитанниками, что является недопустимым в подобных учреждениях. В ответ на данное происшествие прокуратура направила представление заведующей детского сада и начала административное разбирательство.

В дополнение к этому, в настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, которая призвана определить степень причиненного вреда здоровью девочки. На основании заключения экспертов прокуратура планирует подать иск в суд с требованием о компенсации морального ущерба от имени пострадавшей.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Прокуратура#Безопасность#Дети#Компенсация#Детсад#Девочка#Новости#Охрана#Контроль#Надзор#Судебно-медицинская экспертиза
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