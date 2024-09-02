В Омске ищут надзорщика за школой в «Серебряном береге» за 5 миллионов

Победитель аукциона будет определён 12 сентября. Основной задачей нового подрядчика станет контроль за работой генерального подрядчика стройки — ООО «Русстрой». Новые специалисты займутся соблюдением графика, чтобы не допустить ошибок предыдущего подрядчика, а также проследят за соответствием строительных процессов проектной документации на каждом этапе. При недостатках подрядчик проконтролирует их оперативное исправление.