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Published Сегодня, 02:55

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В Омске ищут надзорщика за школой в «Серебряном береге» за 5 миллионов

В Омске ищут надзорщика за школой в «Серебряном береге» за 5 миллионов

2 сентября 2024, 02:55
Фото: Правительство Омской области
В Омске разыскивают подрядчика, который осуществит надзор за стройкой новой школы в микрорайоне в центре города, чье строительство неоднократно переносилось и становилось предметом обсуждений.

На сайте Госзакупок появился аукцион по поиску подрядчика, который осуществит строительный надзор за возведением новой школы в микрорайоне «Серебряный берег». Потенциальным подрядчикам предлагается до 5,4 млн рублей за эту работу.

Победитель аукциона будет определён 12 сентября. Основной задачей нового подрядчика станет контроль за работой генерального подрядчика стройки — ООО «Русстрой». Новые специалисты займутся соблюдением графика, чтобы не допустить ошибок предыдущего подрядчика, а также проследят за соответствием строительных процессов проектной документации на каждом этапе. При недостатках подрядчик проконтролирует их оперативное исправление.

Напомним, что предыдущий подрядчик, отвечавший за строительство школы, был отстранён от проекта весной текущего года из-за неисполнения своих обязательств.

Новая школа, рассчитанная на 1 122 места, быть готова к 10 декабря 2024 года. Новому подрядчику предстоит еще одна сложная задача, это закрытие теплового контура здания, благодаря чему в зимнее время года строительство школы продолжится.

Шелест рассказал, как протекает строительство проблемной школы в Серебряном береге
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Школа#Строительство#Подрядчик#Госзакупки#Новости#Микрорайон#Серебряный берег#Надзор
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