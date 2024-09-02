В Омске ищут надзорщика за школой в «Серебряном береге» за 5 миллионов

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
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Updated Сегодня, 03:15
На сайте Госзакупок появился аукцион по поиску подрядчика, который осуществит строительный надзор за возведением новой школы в микрорайоне «Серебряный берег». Потенциальным подрядчикам предлагается до 5,4 млн рублей за эту работу.
Победитель аукциона будет определён 12 сентября. Основной задачей нового подрядчика станет контроль за работой генерального подрядчика стройки — ООО «Русстрой». Новые специалисты займутся соблюдением графика, чтобы не допустить ошибок предыдущего подрядчика, а также проследят за соответствием строительных процессов проектной документации на каждом этапе. При недостатках подрядчик проконтролирует их оперативное исправление.
Напомним, что предыдущий подрядчик, отвечавший за строительство школы, был отстранён от проекта весной текущего года из-за неисполнения своих обязательств.
Новая школа, рассчитанная на 1 122 места, быть готова к 10 декабря 2024 года. Новому подрядчику предстоит еще одна сложная задача, это закрытие теплового контура здания, благодаря чему в зимнее время года строительство школы продолжится.