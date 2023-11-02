Сел на три года. Табачные ларьки загубили карьеру омского экс-полицейского Козлова

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
В СУ СК РФ по Омской области сообщили о вынесении приговора бывшему начальнику отдела полиции № 7 Антону Козлову. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ.
По информации следователей, сотрудник УМВД действовал в интересах своей знакомой с июня по сентябрь 2022 года. Предпринимательница торговала поддельными сигаретами, а Козлов покровительствовал ее бизнес.
Он говорил подчиненным, чтобы те не проводили проверки на ее торговых точках. Если же рейды проводились и продукция изымалась, то Козлов делал все, чтобы «замять» дело и вернуть сигареты предпринимательнице.
«В августе 2022 года по требованию осужденного его подчиненные заменили часть изъятой Омской таможней немаркированной табачной продукции, помещенной в камеру хранения вещественных доказательств, на иной товар надлежащего качества в целях не привлечения предпринимателя к уголовной ответственности», — сообщили подробности в пресс-службе региональной прокуратуры.
Пока шло следствие, он находился под домашним арестом. Обыски проходили по месту жительства и работы, а также в местах торговли. Разумеется, Козлов уволили из органов внутренних дел. Он частично признал вину.
По ч. 3 ст. 286 УК РФ его приговорили к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание бывший начальник отдела полиции будет в колонии общего режима. Козлову также запретили в течение двух лет занимать посты на госслужбе и в правоохранительных органах. Дело рассматривал Первомайский районный суд.