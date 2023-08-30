Экс-начальнику омского УМВД прочат выход в отставку из-за серьезных нарушений

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
«Нашему городу» стала известна причина такого решения. Так во время проверки комиссия выявила, что Коломиец назначил на должность своего заместителя близкого родственника Максима Ежова, что является недопустимым. Более того, устроенный родственник не выполнял никаких служебных функций, а просто числился работником, уточняет издание.
И это не единственный такой случай. Еще одного члена семьи, имеющего гражданство Украины, руководитель назначил на должность начальника Управления автохозяйства. Оба уже написали заявления об увольнении. Также рапорт об отставке написал начальник УБЭП и ПК УМВД Росси по Тюменской области Алексей Похиленко.
«Вскрытые нарушения в УМВД России по Тюменской области были настолько масштабными, что в ближайшее время в Тюмень приедет еще одна комиссия из МВД России, по результатам которой, скорее всего, будут уволены Игнатенко (заместитель начальника полиции по оперативной работе) и другие члены „омской“ команды Коломийца, включая начальника УГИБДД России по Тюменской области Андрея Миллера», — передает телеграм-канал «Наше ЛукоМоорьЕ».
Сейчас экс-начальник Омского УМВД находится в отпуске, из которого, вероятно, выйдет сразу на пенсию. Источники Города55 подтверждают высокую вероятность отставки Коломийца. Одним из главных претендентов на его должность является министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин.
Напомним, что Леонид Коломиец был переведен в Тюмень на должность руководителя регионального УМВД в 2019 году, до этого он являлся начальником УМВД России по Омской области.