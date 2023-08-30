Экс-начальнику омского УМВД прочат выход в отставку из-за серьезных нарушений

И это не единственный такой случай. Еще одного члена семьи, имеющего гражданство Украины, руководитель назначил на должность начальника Управления автохозяйства. Оба уже написали заявления об увольнении. Также рапорт об отставке написал начальник УБЭП и ПК УМВД Росси по Тюменской области Алексей Похиленко.