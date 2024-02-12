Глава омского УМВД провел громкое кадровое назначение

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
12 февраля прошло оперативное совещание регионального УМВД. На нем начальник управления генерал-майор Вячеслав Крючков сообщил о крупных кадровых перестановках.
Крючков представил собравшимся нового начальника отдела полиции №8, им стал полковник Ивана Мироненко, до этого руководящий отделом №3 УМВД России по городу Омску. Напомним, что до этого восьмым отделом управлял Антон Умрихин.
Ранее Город55 писал о том, что в управлении регионального лесного хозяйства опровергли слухи о смене руководителя.