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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

В системе омского УМВД случилось громкое кадровое назначение

Глава омского УМВД провел громкое кадровое назначение

12 февраля 2024, 12:20
Фото: УМВД России по Омской области

В системе омского УМВД случилось громкое кадровое назначение

Нового руководитель отдела полиции №8 объявлен сегодня, 12 февраля.

12 февраля прошло оперативное совещание регионального УМВД. На нем начальник управления генерал-майор Вячеслав Крючков сообщил о крупных кадровых перестановках.

Крючков представил собравшимся нового начальника отдела полиции №8, им стал полковник Ивана Мироненко, до этого руководящий отделом №3 УМВД России по городу Омску. Напомним, что до этого восьмым отделом управлял Антон Умрихин.

Ранее Город55 писал о том, что в управлении регионального лесного хозяйства опровергли слухи о смене руководителя.

В ГУЛХ Омской области опровергли назначение нового руководителя
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