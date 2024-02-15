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В УМВД России по Омской области сменился руководитель

В УМВД России по Омской области сменился руководитель

15 февраля 2024, 08:56
Фото: УМВД России по Омской области

В УМВД России по Омской области сменился руководитель

Место Вячеслава Крючкова занял его зам Алексей Шелков со статусом врио.

В УМВД России по Омской области сегодня, 15 февраля, сменилось руководство. Город55 на днях писал о том, что начальник управления Вячеслав Крючков в ближайшее время уйдет в отставку, и теперь стало известно, что он действительно оставил свой пост. В пресс-службе УМВД Городу55 рассказали, что врио начальника назначен один из 3 заместителей Крючкова Алексей Шелков.

42-летний Шелков — уроженец Астрахани, проделавший в своем родном регионе путь от оперуполномоченного угрозыска до заместителя начальника областного УМВД. В 2017 году он стал руководителем штаба УМВД Омской области, в 2020 году был назначен заместителем начальника управления. Двумя другими заместителями сейчас являются Татьяна Мартыненко и Сергей Марущак.

Напомним: источники Города55 сообщают, что Вячеслав Крючков после отставки отправится в Кабардино-Балкарию, где займет высокий пост.

Инсайд. Глава УМВД по Омской области Вячеслав Крючков оставляет свой пост
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#Омск#Новости#Николай Эйхвальд#УМВД Омской области#Начальник УМВД#Алексей Шелков
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