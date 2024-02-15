В УМВД России по Омской области сменился руководитель

В УМВД России по Омской области сегодня, 15 февраля, сменилось руководство. Город55 на днях писал о том, что начальник управления Вячеслав Крючков в ближайшее время уйдет в отставку, и теперь стало известно, что он действительно оставил свой пост. В пресс-службе УМВД Городу55 рассказали, что врио начальника назначен один из 3 заместителей Крючкова Алексей Шелков.