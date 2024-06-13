gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

иллюстрация

«Наследство» Быкова. В Омске наконец закрыли салоны эротического массажа Orange

13 июня 2024, 07:05
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске наконец закрыли салоны эротического массажа Orange

Владельца массажных салонов отправили под домашний арест.

В Омске закрыли сеть салонов эротического массажа Orange, которую ранее «крышевал» экс-начальник местной полиции Евгений Быков.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что полицейские нагрянули вместе с спецназом от Росгвардии на точки Orange, после чего их закрыли. Для бизнеса 53-летний омич купил одно нежилое помещение, а другое арендовал. Они находились по улице Масленникова и Конева. Там работали пять человек в качестве администраторов и управляющих, а также не меньше шести женщин, которые занимались проституцией. Официально их называли массажистками.

Организаторам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 35, п. «а» ч. 2 ст. 241, ч. 3 ст. 240 УК РФ. Одного из них по инициативе следователя отправили под домашний арест. Еще пятерым фигурантам назначили наказание в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что «крышевавшему» массажные салоны Быкову приговор вынесли в начале прошлого года. Его приговорили к десяти года колонии строгого режима. Также он должен был выплатить 20 млн рублей в качестве штрафа. Его лишили офицерского звания и изъяли в счет государства два автомобиля и квартиру. Жилье, к слову, было оформлено на дочь-студентку Быкова. Приговор вступил в законную силу.

Он проходил по делу об особо крупном взяточничестве. Общая сумма составила около 7 млн рублей. Как выяснили следствие, на протяжении нескольких лет он покрывал работу салонов с интимным массажем.

«Крыша» съехала, салон стоит. Что происходит с заведениями пикантного массажа в Омске
Узнать подробнее
Экс-начальнику омской полиции Быкову немного смягчили приговор
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#УМВД#Россия#Новости#Евгений Быков#Проституция#Начальник УМВД
Подпишитесь
У «падающего» дома. В Омске Некипелову одобрили проект многоэтажки на 3-й Енисейской
Сегодня, 05:23
Адвокат депутата Павлова Михаил Ошеров выступил с обращением к омским журналистам
Сегодня, 07:03
«Как конфетка». В Омске выставили на продажу раритетную Волгу» с красным салоном
Сегодня, 03:34
«Газовая камера». Омичи вновь пожаловались на качество воздуха в городе
Сегодня, 08:48
«Дождались!» Над Омском появились серебристые облака
Сегодня, 04:57
Взятка от знакомого: кто «сдал» задержанного омского экс-министра Куприянова
Сегодня, 09:36
"