«Наследство» Быкова. В Омске наконец закрыли салоны эротического массажа Orange

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что полицейские нагрянули вместе с спецназом от Росгвардии на точки Orange, после чего их закрыли. Для бизнеса 53-летний омич купил одно нежилое помещение, а другое арендовал. Они находились по улице Масленникова и Конева. Там работали пять человек в качестве администраторов и управляющих, а также не меньше шести женщин, которые занимались проституцией. Официально их называли массажистками.