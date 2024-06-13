«Наследство» Быкова. В Омске наконец закрыли салоны эротического массажа Orange

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В Омске закрыли сеть салонов эротического массажа Orange, которую ранее «крышевал» экс-начальник местной полиции Евгений Быков.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что полицейские нагрянули вместе с спецназом от Росгвардии на точки Orange, после чего их закрыли. Для бизнеса 53-летний омич купил одно нежилое помещение, а другое арендовал. Они находились по улице Масленникова и Конева. Там работали пять человек в качестве администраторов и управляющих, а также не меньше шести женщин, которые занимались проституцией. Официально их называли массажистками.
Организаторам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 35, п. «а» ч. 2 ст. 241, ч. 3 ст. 240 УК РФ. Одного из них по инициативе следователя отправили под домашний арест. Еще пятерым фигурантам назначили наказание в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, что «крышевавшему» массажные салоны Быкову приговор вынесли в начале прошлого года. Его приговорили к десяти года колонии строгого режима. Также он должен был выплатить 20 млн рублей в качестве штрафа. Его лишили офицерского звания и изъяли в счет государства два автомобиля и квартиру. Жилье, к слову, было оформлено на дочь-студентку Быкова. Приговор вступил в законную силу.
Он проходил по делу об особо крупном взяточничестве. Общая сумма составила около 7 млн рублей. Как выяснили следствие, на протяжении нескольких лет он покрывал работу салонов с интимным массажем.