«Отдыхать нужно дома». В Омске дали старт летнему туристическому сезону

В субботу, 3 июня, на улице Музейной прошло официальное открытие летнего туристического сезона «Любинский.Travel». Выставка в 2023 году собрала представителей из 18 районов Омской области. Омичи смогли узнать, в какое путешествие можно отправиться, не покидая регион.