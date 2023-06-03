«Отдыхать нужно дома». В Омске дали старт летнему туристическому сезону

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В субботу, 3 июня, на улице Музейной прошло официальное открытие летнего туристического сезона «Любинский.Travel». Выставка в 2023 году собрала представителей из 18 районов Омской области. Омичи смогли узнать, в какое путешествие можно отправиться, не покидая регион.
Старт летнему сезону дал врио губернатора Виталий Хоценко, отметивший важность популяризации внутреннего регионального туризма.
«Вы знаете, отдыхать, конечно же, нужно дома. Наша страна богата людьми, природными ресурсами, историей, культурой, спортом. И конечно, наша область, наш Омск не исключение — мы точно передовики. И те события, которые мы проводим в течение года — велогонки, забеги и другие мероприятия — только подтверждают, что мы стремимся стать туристической столицей Сибири», — сообщил Виталий Хоценко.
Вместе с министром культуры Юрий Трофимов открыл чемодан туриста, который является символом туристического сезона — 2023.
Открытие на улице Музейной сопровождалось работой зоны событийных мероприятий. Поучаствовать в масштабном событии помимо районов Омской области решили также базы отдыха, туркомпании и производители сувениров.