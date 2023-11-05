В прошлом году были активнее. «Ночь искусств» в Омске посетили более 5 тысяч человек

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
4 ноября в Омске состоялась ежегодная акция «Ночь искусств». По данным минкультуры Омской области, мероприятие посетили 5 тысяч человек, что почти в 2 раза меньше, чем в 2022 году.
В 2023-м к акции присоединись 20 учреждений культуры, каждое из них приготовило для омичей необычную программу. Лидером по посещаемости стала Библиотека имени Пушкина, подготовившая для омичей спектакли, творческие встречи, экскурсии по библиотеке и книгохранилищу, творческие мастер-классы, лекции и даже квизы.
Привлекла горожан и программа Музыкального театра, где можно было зайти в костюмерные мастерские и посмотреть самую большую в своей истории выставку театрального костюма. В историческом парке «Россия — Моя История» прошел конкурсный показ мод, импровизированные раскопки, мультимедийный квест «Строим город будущего».
Добавим, что сегодня, 5 ноября, у омичей также будет возможность в рамках акции посетить Дом актера, Дом Дружбы, Омский музей просвещения и Библиотеку для детей и юношества.