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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

В этом году «Ночь искусств» в Омске посетили в два раза меньше человек

В прошлом году были активнее. «Ночь искусств» в Омске посетили более 5 тысяч человек

5 ноября 2023, 07:24
Фото: Анна Шестакова / Пресс-служба минкультуры Омской области

В этом году «Ночь искусств» в Омске посетили в два раза меньше человек

В акции поучаствовали 20 учреждений культуры.

4 ноября в Омске состоялась ежегодная акция «Ночь искусств». По данным минкультуры Омской области, мероприятие посетили 5 тысяч человек, что почти в 2 раза меньше, чем в 2022 году.

В 2023-м к акции присоединись 20 учреждений культуры, каждое из них приготовило для омичей необычную программу. Лидером по посещаемости стала Библиотека имени Пушкина, подготовившая для омичей спектакли, творческие встречи, экскурсии по библиотеке и книгохранилищу, творческие мастер-классы, лекции и даже квизы.

Фото: Анна Шестакова / Пресс-служба минкультуры Омской области

Привлекла горожан и программа Музыкального театра, где можно было зайти в костюмерные мастерские и посмотреть самую большую в своей истории выставку театрального костюма. В историческом парке «Россия — Моя История» прошел конкурсный показ мод, импровизированные раскопки, мультимедийный квест «Строим город будущего».

Добавим, что сегодня, 5 ноября, у омичей также будет возможность в рамках акции посетить Дом актера, Дом Дружбы, Омский музей просвещения и Библиотеку для детей и юношества.

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#Культура#Театр#Омск#Акция#Новости#Ночь Искусств#Библиотека им. А.С. Пушкина#Юлия Истомина#Музеи
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