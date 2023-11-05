В прошлом году были активнее. «Ночь искусств» в Омске посетили более 5 тысяч человек

В 2023-м к акции присоединись 20 учреждений культуры, каждое из них приготовило для омичей необычную программу. Лидером по посещаемости стала Библиотека имени Пушкина, подготовившая для омичей спектакли, творческие встречи, экскурсии по библиотеке и книгохранилищу, творческие мастер-классы, лекции и даже квизы.