В Омске отметили 50-летие школьного музея космонавтики

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В омской школе №55 имени Лидии Яковлевны и Владимира Ильича Кичигиных, расположенной на улице Мельничная в Старом Кировске, прошло празднование 50-летия местного музея, который носит название «Образцовый музей космической славы имени К. Э. Циолковского». Основательница музея Лидия Яковлевна Кичигина лично провела экскурсию для гостей праздника, в числе которых были спикер Омского городского совета Владимир Корбут, глава комитета Горсовета по социальным вопросам Светлана Студеникина, глава департамента образования администрации Омска Ильдар Бикмаев и вице-мэр Инна Елецкая, курирующая социальный блок.
Коллекция музея включает около четырех тысяч экспонатов. Это предметы, связанные с отдельными космонавтами, уникальные космические приборы, фотографии и многое другое — вплоть до Знамени Победы, с которым сфотографировались участники экскурсии. Внимание посетителей неизменно привлекают стенд с космическим питанием и находящаяся в центре выставочного зала капсула из тех, в которых космонавты спускаются на Землю. Три шлема, размещенные на ней, — память о Владиславе Волкове, Георгии Добровольском и Викторе Пацаеве, которые погибли из-за разгерметизации капсулы. В их честь названы три улицы Омска.
— Нигде за Уралом такого нет, поверьте мне, — констатировал после экскурсии спикер Омского городского совета Владимир Корбут. — Даже по всей России такого не найти. Лидия Яковлевна — это живчик, создавший все это и теперь передающий своему детищу частички своего «я», своей души. Музей космической славы — наверное, самый яркий пример патриотического воспитания молодежи, и дай Бог Лилии Яковлевне долгие лета, а музею — дальнейших перспектив.
Кичигина на это ответила, что готова смотреть в будущее с оптимизмом.
— Главное — что музей на ногах, — отметила она. — Коллектив в школе золотой, дети прекрасные. Наша задача — просто им помочь!
Из музея празднование переместилось в актовый зал школы. Собравшимся показали короткий документальный фильм на космическую тему, школьники и детсадовцы пели и плясали на сцене.
Пришедшие на праздник официальные лица говорили со сцены о том, что музей — «гордость школы, сердце школы», что это начало целого направления — «космического краеведения». Такая деятельность особенно актуальна в XXI веке, когда Омск становится цехом для «Ангары» — уникальной ракеты российской сборки. Один из ораторов назвал школу №55 «флагманом аэрокосмического образования в регионе».
С приветственным словом выступила вице-мэр Инна Елецкая. Она выразила уверенность в том, что сегодняшний праздник войдет в историю, причем это будет история не только омского школьного образования, и даже не Омска в целом.
— Такой музей у нас всего один, — отметила Елецкая. — Важно помнить, что, хотя музею 50 лет, идея начала формироваться у его создателей сразу после первого полета человека в космос. Поразительно, как много знают о космонавтике учащиеся 55-й школы!
Со сцены выступил и спикер Омского городского совета Владимир Корбут.
— Вы создали музей не для школы и даже не для города, — сказал спикер, обращаясь к Лилии Кичигиной.
Корбут рассказал, что в современной российской космонавтике очень не хватает девушек, и выразил уверенность в том, что кто-то из нынешних учениц школы №55 обязательно полетит в космос в будущем. Неравнодушие к истории и к судьбе своей страны — то, к чему приобщаются юные омичи в том числе благодаря музею.
В нашем городе есть десятки мест, связанных с освоением космоса, но этот перечень был бы неполным без Музея космической славы. Его историю можно отсчитывать не с 1973 года, когда он был официально основан, а с начала 1960-х годов. Вскоре после полета Гагарина учительница географии в школе №55 Лидия Яковлевна Кичигина и ее муж Владимир Ильич Кичигин (учитель физики в той же школе) начали создавать коллекцию, связанную с освоением космоса. Их девизом стали слова Сергея Королева: «Жить просто так нельзя — жить надо с увлечением».
В 1974 году музей вошел в состав Федерации космонавтики. В списке его наград значатся две медали К. Э. Циолковского, медаль С. П. Королева, две медали Ю. А. Гагарина. Музей является лауреатом золотой медали Международной выставки военной техники, технологии, вооружения Омск-2003. Сейчас музей очень востребован: в него приезжают группы из городов и сел, гостями музея становились космонавты из Звездного городка, проводились сеансы связи с орбитальной станцией МКС.
Лидия Яковлевна, теперь уже Народный учитель СССР и почетный гражданин Омска, в свои 82 года продолжает вести уроки географии, работать над пополнением коллекции и передавать школьникам свой опыт и свою любовь к важному для всего города делу.
Стоит отметить, что сейчас школа №55 носит имя супругов Кичигиных. Музей стал не только местом выставок, но и центром всевозможных активностей, связанных с комической тематикой. Судя по информационному вестнику «К звездам» (стенгазете, висящей в школьном фойе), на первую половину апреля запланированы кинолекторий «Жизнь замечательных людей» (речь о Циолковском, Королеве и Гагарине), «гагаринские уроки» под названием «Знаете, каким он парнем был», фестиваль «Наследники Гагарина на Омской земле рапортуют!» и даже игра-эстафета «Час у гномика-астрономика».