В Омске отметили 50-летие школьного музея космонавтики

В нашем городе есть десятки мест, связанных с освоением космоса, но этот перечень был бы неполным без Музея космической славы. Его историю можно отсчитывать не с 1973 года, когда он был официально основан, а с начала 1960-х годов. Вскоре после полета Гагарина учительница географии в школе №55 Лидия Яковлевна Кичигина и ее муж Владимир Ильич Кичигин (учитель физики в той же школе) начали создавать коллекцию, связанную с освоением космоса. Их девизом стали слова Сергея Королева: «Жить просто так нельзя — жить надо с увлечением».