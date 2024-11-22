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Posted 22 ноября, 04:45

Published 22 ноября, 04:45

Modified 22 ноября, 04:47

Updated 22 ноября, 04:47

Виталий Хоценко обсудил с министром культуры РФ итоги нацпроекта «Культура»

Виталий Хоценко обсудил с министром культуры РФ итоги нацпроекта «Культура»

22 ноября 2024, 04:45
Фото: Минкульт РФ.
Омская область получит 1 млрд рублей на модернизацию учреждений культуры.

Виталий Хоценко встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой для обсуждения результатов реализации национального проекта «Культура» и новых планов развития.

Как сообщается в пресс-службе правительства Омской области, рабочая встреча прошла в ходе визита губернатора в Москву. В рамках президентского нацпроекта «Культура» в регионе были обновлены ДК, школы искусств, созданы модельные библиотеки, а также приобретены новые музыкальные инструменты и оборудование для культурных учреждений.

Фото: Минкульт РФ

Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что в ближайшие три года в рамках национального проекта «Семья» регион получит около 1 млрд рублей на модернизацию культурных объектов. На эти средства планируется провести капитальный ремонт домов культуры и детских школ искусств, создать модельные библиотеки в Омске и районах области, обновить музеи, а также провести капитальные работы в хореографическом отделении детской школы искусств в Седельниково, где занимается танцевальный коллектив «Жарки».

«Капитально отремонтируем Музыкальный и Пятый театры в городе Омске, а также театр имени Михаила Ульянова в Таре, обновим материально-техническую базу областной филармонии, закупим новые музыкальные инструменты для детских школ искусств, обновим книжный фонд библиотек», — отметил Виталий Хоценко.

На встрече также обсудили планы по ремонту Омского государственного академического театра драмы, который в этом году отмечает свое 150-летие. Виталий Хоценко и Ольга Любимова обсудили возможность выделения федеральных средств на реставрацию здания театра в рамках нового национального проекта.

Кроме того, губернатор рассказал, что Омск претендует на статус «Культурной столицы — 2026». Министр поддержала эту инициативу, отметив, что город обладает значительным культурным потенциалом.

Ранее мы писали, что губернатор Омской области провел встречу с министром промышленности и торговли России, в ходе которой обсуждалось развитие промышленного потенциала региона.

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