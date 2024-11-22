Виталий Хоценко обсудил с министром культуры РФ итоги нацпроекта «Культура»

Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что в ближайшие три года в рамках национального проекта «Семья» регион получит около 1 млрд рублей на модернизацию культурных объектов. На эти средства планируется провести капитальный ремонт домов культуры и детских школ искусств, создать модельные библиотеки в Омске и районах области, обновить музеи, а также провести капитальные работы в хореографическом отделении детской школы искусств в Седельниково, где занимается танцевальный коллектив «Жарки».