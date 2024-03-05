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В музее им. Врубеля опровергли сообщения о бесплатном проходе для женщин 8 марта

Без акций. В омский музей им. Врубеля не будут бесплатно пускать женщин 8 марта

5 марта 2024, 08:46
Фото: vrubel.ru

В музее им. Врубеля опровергли сообщения о бесплатном проходе для женщин 8 марта

Ранее музей проводил такую акцию, но в этом году она не запланирована.

О распространении фейковой информации омичей предупредили в соцсетях музея. Жителям региона в мессенджерах начали приходить сообщения о возможности посетить музей им. Врубеля бесплатно. В рассылках сказано, что акция проводится в честь 8 марта для всех женщин.

Однако на деле такой акции не существует. В пресс-службе музея объяснили, что в этом году омичкам не стоит ждать бесплатного посещения в Международный женский день.

«Если вы получили такое сообщение, пожалуйста, проверьте первоисточник, от которого оно пришло и сообщите нам! Все наши акции и новости размещаются только на официальных страницах, тг-канале музея и сайте!» — обратились к горожанам на странице музея ВКонтакте.
Фото: Музей имени М. А. Врубеля
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#Омск#Омская область#Музей#Новости#Врубель#8 марта#Музеи#Анастасия Баянова#Музей Врубеля
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