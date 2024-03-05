Без акций. В омский музей им. Врубеля не будут бесплатно пускать женщин 8 марта

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:46
О распространении фейковой информации омичей предупредили в соцсетях музея. Жителям региона в мессенджерах начали приходить сообщения о возможности посетить музей им. Врубеля бесплатно. В рассылках сказано, что акция проводится в честь 8 марта для всех женщин.
Однако на деле такой акции не существует. В пресс-службе музея объяснили, что в этом году омичкам не стоит ждать бесплатного посещения в Международный женский день.
«Если вы получили такое сообщение, пожалуйста, проверьте первоисточник, от которого оно пришло и сообщите нам! Все наши акции и новости размещаются только на официальных страницах, тг-канале музея и сайте!» — обратились к горожанам на странице музея ВКонтакте.