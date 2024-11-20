gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Минпромторг

Выбрать дату
Ноябрь
Виталий Хоценко обсудил развитие промышленности с министром Алихановым
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел встречу с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым, в ходе которой обсуждалось развитие промышленного потенциала региона.
20 ноября, 04:55
Сентябрь
Омичи запасаются лекарствами: к 2025 году ожидается новое подорожание
Цены на лекарства в России продолжают расти, и это связано не только с объективными факторами, но и с паническими покупками впрок.
13 сентября, 06:59
Июль
По кошелькам омичей существенно ударят новые пошлины на заграничные товары
31 июля, 13:41
Омская область вошла в топ-10 федерального рейтинга Минпромторга
9 июля, 06:08
Июнь
Губернатор Омской области провел совещание по вопросам развития авиапромышленности
2 июня, 07:14
Апрель
Министр обороны Сергей Шойгу посетил «Омсктрансмаш» и бронетанковый институт
Шойгу отметил, что заводу необходимо увеличить производство комплектов защиты для танков.
19 апреля, 05:50
Февраль
В Омске началась стажировка Минпромторга РФ с программой «Федеральная практика»
Мероприятие будет длиться в течение двух ближайших дней.
29 февраля, 09:19
Омских бизнесменов пригласили на выездную стажировку Минпромторга РФ
26 февраля, 05:08

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика