По кошелькам омичей существенно ударят новые пошлины на заграничные товары

Ситуация в стране складывается так, что каждое ведомство по отдельности решает поставленные перед ними задачи, но приводит это в итоге к «разгону» инфляции. «Денежные власти» страны не особо волнует постоянное падение импорта (в том числе из-за выросших таможенных пошлин), им важнее экспорт. Главная цель для правительства сейчас — это стабильность торгового баланса.