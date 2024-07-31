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Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

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По кошелькам омичей существенно ударят новые пошлины на заграничные товары

31 июля 2024, 13:41
Фото: 1MI
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В понедельник, 29 июля, выросли пошлины на 56 групп товаров, которые производятся в западных странах, Южной Корее и Японии. На некоторые из них пошлина увеличилась сразу на 50%. Рассказываем, каких товаров это коснулось.

С минувшего понедельника стали еще дороже товары поставляемые в Россию из США, Европы, Южной Кореи и Японии. Ввозные пошлины, как пишут «Новые известия» повысили на 56 товаров, плата за пересеченную границу вырастет на 30-50%. Среди них зубная паста «Колгейт», шоколад «Милки вей», шампуни, кремы, пены для бритья, лосьоны после бритья, духи и многое другое, что каждая российская семья часто использует.

По мнению экспертов, отечественное производство тех же зубных паст еще не скоро сможет покрыть внутренний спрос. Поэтому следует ожидать сохранение импорта зарубежных зубных паст на отечественный рынок, а также наплыва дешевого товара из Китая. Правда, в качестве последнего уверенности пока нет.

Ситуация в стране складывается так, что каждое ведомство по отдельности решает поставленные перед ними задачи, но приводит это в итоге к «разгону» инфляции. «Денежные власти» страны не особо волнует постоянное падение импорта (в том числе из-за выросших таможенных пошлин), им важнее экспорт. Главная цель для правительства сейчас — это стабильность торгового баланса.

Добиваются этого за счет получения дохода от продажи нефти, газа и других экспортных товаров. Но расходы на импорт обязательно должны быть не меньше поступлений от продажи отечественных товаров другим странам.

В этой ситуации, прежде всего, страдает простой потребитель, который привык покупать импортные, зачастую более качественные товары. Последние же все больше и больше дорожают, ведь работа «мирных» импортеров усложняется.

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#Юлия Истомина#Общество#Экономика#Омск#Омская область#Россия#Инфляция#Контрабанда#Минпромторг#Новости#Импорт#Товары#Подорожание
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