Омских бизнесменов пригласили на выездную стажировку Минпромторга РФ

По инициативе Виталия Хоценко в Омске пройдет «Федеральная практика» Минпромторга РФ. Двухдневная стажировка направлена на господдержку предприятий и развитие промышленного комплекса Омска и всей России. Мероприятие запланировано с 29 февраля по 1 марта на площадке областного Конгресс-Холла.