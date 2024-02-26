Омских бизнесменов пригласили на выездную стажировку Минпромторга РФ

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
По инициативе Виталия Хоценко в Омске пройдет «Федеральная практика» Минпромторга РФ. Двухдневная стажировка направлена на господдержку предприятий и развитие промышленного комплекса Омска и всей России. Мероприятие запланировано с 29 февраля по 1 марта на площадке областного Конгресс-Холла.
На предстоящем мероприятии соберутся представители органов власти, институтов развития, бизнеса и промышленных предприятий из 14 регионов России.
На форуме запланированы обсуждения следующих вопросов:
Кроме того, специалисты поделятся успешным опытом реализации планов и мероприятий по развитию промышленного потенциала регионов.
«Федеральная практика» — уникальное мероприятие, дающее возможность провести прямой диалог бизнеса, производства и органов власти всех уровней, обзавестись полезными знакомствами, обменяться опытом и взять на заметку лучшие наработки для дальнейшего развития. Такой подход позволяет обеспечить эффективное решение задачи по достижению технологического суверенитета нашей страны, поставленной перед нами Владимиром Путиным», — отметил глава областного Минпрома Андрей Посаженников.