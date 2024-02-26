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Published Сегодня, 05:08

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Updated Сегодня, 05:11

Омских бизнесменов пригласили на выездную стажировку Минпромторга РФ

Омских бизнесменов пригласили на выездную стажировку Минпромторга РФ

26 февраля 2024, 05:08
Фото: Правительство Омской области
Двухдневная стажировка пройдет по инициативе Виталия Хоценко.

По инициативе Виталия Хоценко в Омске пройдет «Федеральная практика» Минпромторга РФ. Двухдневная стажировка направлена на господдержку предприятий и развитие промышленного комплекса Омска и всей России. Мероприятие запланировано с 29 февраля по 1 марта на площадке областного Конгресс-Холла.

Фото: Правительство Омской области

На предстоящем мероприятии соберутся представители органов власти, институтов развития, бизнеса и промышленных предприятий из 14 регионов России.

На форуме запланированы обсуждения следующих вопросов:

  • актуальная информация о ситуации в отраслях;
  • ключевые задачи;
  • вопросы выхода на внешние рынки;
  • развития международной кооперации;
  • развитие промышленного туризма;
  • развитие промышленных кластеров.

Кроме того, специалисты поделятся успешным опытом реализации планов и мероприятий по развитию промышленного потенциала регионов.

«Федеральная практика» — уникальное мероприятие, дающее возможность провести прямой диалог бизнеса, производства и органов власти всех уровней, обзавестись полезными знакомствами, обменяться опытом и взять на заметку лучшие наработки для дальнейшего развития. Такой подход позволяет обеспечить эффективное решение задачи по достижению технологического суверенитета нашей страны, поставленной перед нами Владимиром Путиным», — отметил глава областного Минпрома Андрей Посаженников.

На мероприятие приглашают всех желающих. Ознакомиться с программой можно здесь, а зарегистрироваться — по доступной ссылке.

В Омске состоится масштабная стажировка Минпромторга РФ для промышленников
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#Бизнес#Омск#Омская область#Россия#Губернатор#Промышленность#Минпромторг#Новости#Сибирь#Развитие
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