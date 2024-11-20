Виталий Хоценко обсудил развитие промышленности с министром Алихановым

По словам губернатора Виталия Хоценко, промышленное производство в Омской области демонстрирует стабильный ежегодный рост. В 2024 году в реестр Минпромторга было включено три индустриальных парка и один технопарк. Регион также стал одним из первых в России, участвующих в федеральной программе по компенсации затрат на создание инженерной инфраструктуры в парках.