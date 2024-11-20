Виталий Хоценко обсудил развитие промышленности с министром Алихановым

Posted 20 ноября, 04:55
Published 20 ноября, 04:55
Modified 20 ноября, 05:15
Updated 20 ноября, 05:15
По словам губернатора Виталия Хоценко, промышленное производство в Омской области демонстрирует стабильный ежегодный рост. В 2024 году в реестр Минпромторга было включено три индустриальных парка и один технопарк. Регион также стал одним из первых в России, участвующих в федеральной программе по компенсации затрат на создание инженерной инфраструктуры в парках.
Особое внимание уделено промышленной кооперации. В 2024 году создано девять региональных и три межрегиональных промышленных кластера, а также подана заявка на регистрацию еще двух. Омская область активно развивает сотрудничество с соседними государствами, включая планы по созданию международного кластера с соседними республиками — Беларусью и Казахстаном.
Также обсуждались крупные инвестиционные проекты и использование кластерной инвестиционной платформы для их финансирования. Отдельной темой встречи стало развитие беспилотных авиационных систем. Планируется, что на базе завода имени Баранова в Омске в ближайшие полтора года будет организован серийный выпуск компонентов для беспилотников.
Глава региона Виталий Хоценко предложил в следующем году провести в Омской области Координационный совет по промышленности Минпромторга России с участием всех министров промышленности. Это мероприятие позволит обменяться опытом и лучшими практиками, в частности в области нефтехимической промышленности, а значит положительно повлияет на развитие всех участников совета.