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Posted 20 ноября, 04:55

Published 20 ноября, 04:55

Modified 20 ноября, 05:15

Updated 20 ноября, 05:15

Виталий Хоценко обсудил развитие промышленности с министром Алихановым

Виталий Хоценко обсудил развитие промышленности с министром Алихановым

20 ноября 2024, 04:55
Фото: Правительство Омской области.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел встречу с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым, в ходе которой обсуждалось развитие промышленного потенциала региона.

По словам губернатора Виталия Хоценко, промышленное производство в Омской области демонстрирует стабильный ежегодный рост. В 2024 году в реестр Минпромторга было включено три индустриальных парка и один технопарк. Регион также стал одним из первых в России, участвующих в федеральной программе по компенсации затрат на создание инженерной инфраструктуры в парках.

Особое внимание уделено промышленной кооперации. В 2024 году создано девять региональных и три межрегиональных промышленных кластера, а также подана заявка на регистрацию еще двух. Омская область активно развивает сотрудничество с соседними государствами, включая планы по созданию международного кластера с соседними республиками — Беларусью и Казахстаном.

Фото: Правительство Омской области

Также обсуждались крупные инвестиционные проекты и использование кластерной инвестиционной платформы для их финансирования. Отдельной темой встречи стало развитие беспилотных авиационных систем. Планируется, что на базе завода имени Баранова в Омске в ближайшие полтора года будет организован серийный выпуск компонентов для беспилотников.

Глава региона Виталий Хоценко предложил в следующем году провести в Омской области Координационный совет по промышленности Минпромторга России с участием всех министров промышленности. Это мероприятие позволит обменяться опытом и лучшими практиками, в частности в области нефтехимической промышленности, а значит положительно повлияет на развитие всех участников совета.

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#Ольга Акамова#Омск#Промышленность#Минпромторг#Новости#Технопарк#Виталий Хоценко#Нефтехимическая промышленность#Инвестиционные проекты
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