В Омске началась стажировка Минпромторга РФ с программой «Федеральная практика»

Мероприятие соберет порядка 600 человек, в том числе представители Минпромторга России, институтов развития, региональные министры промышленности, а также представители промышленных предприятий и бизнеса из десяти регионов СФО. Кроме того, будут представители еще шести регионов страны. К слову, это первая выездная стажировка профильного ведомства в Омской области.