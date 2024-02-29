В Омске началась стажировка Минпромторга РФ с программой «Федеральная практика»

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Выездная стажировка российского Минпромторга стартовала в Омской области. Программа «Федеральная практика» подразумевает знакомство с действующими механизмами поддержки. Участники будут обсуждать стратегии развития промышленности и обмениваться опытом.
Мероприятие соберет порядка 600 человек, в том числе представители Минпромторга России, институтов развития, региональные министры промышленности, а также представители промышленных предприятий и бизнеса из десяти регионов СФО. Кроме того, будут представители еще шести регионов страны. К слову, это первая выездная стажировка профильного ведомства в Омской области.
«Каждый участник „Федеральной практики“ получит информацию о приоритетах государственной промышленной политики, мерах господдержки, а также сможет установить новые партнерские отношения с коллегами из других регионов Сибирского федерального округа и не только», — сказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
На мероприятии также прозвучало приветственное слово от лица главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
«Эта стажировка открывает цикл выездных обучающих мероприятий в 2024 году. Подобные стажировки уже зарекомендовали себя как эффективный инструмент взаимодействия с регионами. Диалог федеральных и региональных властей помогает учитывать мнение всех участников, находить доступные и практичные решения актуальных вопросов с учетом специфики субъектов федерального округа и предприятий», — говорится в приветствии.
Зампредседателя регионального правительства Андрей Шпиленко рассказал, что в рамках «Федеральной практики» будет презентован первый промышленный продукт.
Мероприятие проходит на площадке областного конгресс-холла. В первый день участники обсудят региональную промышленную политику, меры поддержки фонда развития промышленности и способствование развитию промышленного туризма. Завтра, 1 марта, пойдет разговор о развитии всех отраслей промышленности, которые курирует Минпромторг РФ, а также вопросы международной кооперации и меры поддержки внешней торговли.