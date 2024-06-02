Губернатор Омской области провел совещание по вопросам развития авиапромышленности

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram-канале главы Омской области. Как отмечается, в совещании приняли участие отраслевые специалисты и представители Министерства промышленности и торговли РФ и Росавиации.
Повесткой рабочей встречи стало обсуждение нескольких важных вопросов: развитие авиационного двигателестроения в Омской области и создание передовой инженерной школы на базе Политехнического университета.
Как отметил в сообщении Виталий Хоценко, успешная реализация этих проектов позволит обучать высококвалифицированных специалистов в этой отрасли, а также привлечь в производственные профессии молодежь.
Также губернатор сообщил о будущем содействии Росавиации и Правительства Омской области в вопросе реализации концессионного соглашения по возведению аэропорта «Федоровка», которое будет подписано во время Петербургского международного экономического форума.
Напомним, возвести новый аэропорт планируется по проекту архитектурного бюро «Хвоя», победившего в народном голосовании, в срок до 2028 года.